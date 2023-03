PAT de Amparo tem 69 vagas de emprego para a segunda-feira

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Amparo tem 67 vagas de emprego para a segunda-feira, 6.

O PAT atende de segunda a sexta-feira, na Central de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Bernardino de Campos, 705, Ribeirão, das 8 às 16 horas.

O interessado também pode enviar o material para o e-mail pat.emprego@amparo.sp.gov.br informando a vaga de interesse, o número do PIS ou CPF e anexando o currículo.

Antes de encaminhar o currículo o interessado deve conferir se suas informações de contato (endereço, telefone e e-mail) estão corretas, pois deve se lembrar que o empregador não conseguirá fazer contato com ele caso estes dados não tenham sido atualizados.

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia e, por isso, a relação divulgada tem alterações.

Confira

Ajudante de cozinha (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo, disponibilidade para fazer hora extra quando necessário e trabalhar de segunda a domingo das 07:30h às 16h com uma folga na semana e um domingo por mês, ter condução própria p/ ir ao trabalho; aceita somente pessoas de Amparo)

Ajudante de eletricista (ter ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Ajudante geral na retífica de motores (ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Ajudante de serralheiro (ter ensino médio completo, CNH A/B em dia e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Analista de departamento pessoal (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, desejável curso na área de departamento pessoal e CNH letra A/B; aceita somente pessoas de Amparo)

Armador de ferragens na construção civil (ter experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Arrumadeira de hotel (ter experiência em carteira, CNH B em dia e disponibilidade p/ dormir no local de trabalho quando necessário; aceita pessoas de Amparo e Morungaba)

Auxiliar de cozinha (ter experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para trabalhar em dias úteis, finais de semana e também feriados; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (ter experiência em carteira e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de funileiro (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta das 08h às 17h e aos sábados das 08h às 12h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e Serra Negra)

Auxiliar de instalação de ar-condicionado (ter ensino médio completo, condução própria para ir trabalhar e experiência comprovada na função)

Auxiliar de logística (trabalhará no carregamento e fará repalitização de paletes quebrados ou com avarias, auxílio ao encarregado, triagem de paletes, utilização de EPI’s durante o trabalho; aceita somente pessoas de Amparo com ensino fundamental completo e disponibilidade para turnos 05h-13:20h / 13:20h-21:40h / 21:40h-05h)

Auxiliar de manutenção predial (ter experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo e Monte Alegre do Sul)

Auxiliar de pedreiro (ter experiência em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de refrigeração (ter ensino médio completo, curso voltado à área industrial podendo ser em elétrica, mecânica ou eletrotécnica, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta e também aos finais de semana e fazer hora extra quando necessário; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Holambra e Artur Nogueira)

Auxiliar de serviços gerais na confecção de roupas (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de vidraceiro (ter experiência comprovada na função, CNH letra “A/B” em dia e disponibilidade de horário; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar técnico de mecânico (ter ensino médio completo, trabalhar com fresa, torno, rosqueadeira e peças de usinagem voltados na fabricação de máquina de solda; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH B em dia e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Camareira de hotel (ter experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda a domingo com turnos e folgas a combinar; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Carpinteiro (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Caseiro (vaga para casal, trabalhará em Morungaba, ter experiência em carteira; aceita pessoas de Amparo e região)

Cobrador de ônibus (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Coordenador de obras (ter curso superior ou técnico em administração de empresas; aceita pessoas de Amparo e região)

Costureiro(a) (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em Pedreira; aceita pessoas de Amparo, Distrito de Arcadas e Pedreira)

Cozinheiro de restaurante de indústria (ter experiência em carteira e ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Dedetizador (ter ensino médio completo e CNH B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Eletricista de manutenção de motores diesel (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Encarregado de pintura (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Farmacêutico (vaga para trabalhar em Monte Alegre do Sul, ter experiência comprovada em carteira, ensino superior completo, disponibilidade de horário para trabalhar também aos sábados e domingos; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e cidades vizinhas)

Ferramenteiro (ter curso completo de ferramentaria, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h ou das 12h as 22h; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna e Pedreira)

Garçom / garçonete (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, disponibilidade para residir no local a combinar com o empregador; aceita somente pessoas de Amparo)

Gerente de bar, cantina e restaurante (experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para trabalhar em dias úteis, feriados e finais de semana; aceita somente pessoas de Amparo)

Gerente de hospedagem (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita candidatos de Amparo e cidades vizinhas)

Guarda-vidas (ter ensino médio completo, curso completo de salva-vidas/guarda-vidas, experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para fazer escala 12×36 das 07h às 19h; aceita somente pessoas de Amparo)

Inspetor de risco de seguros (ter curso completo de Técnico de Segurança do Trabalho ou de Engenharia Civil ou Elétrica, CNH letra B em dia e veículo próprio)

Mecânico de ar-condicionado (ter ensino médio completo, CNH B em dia, curso voltado à área industrial podendo ser em elétrica, mecânica ou eletrotécnica, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta e também aos finais de semana e fazer hora extra quando necessário; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Holambra e Artur Nogueira)

Mecânico de veículos a diesel (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Mecânico montador (ter ensino médio completo, desejável curso de soldador completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Artur Nogueira e Cosmópolis)

Mecânico de manutenção de máquinas (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo, curso de mecânica industrial, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda a sexta e também nos finais de semana; aceita pessoas de Amparo e cidades da região)

Mestre de obras (ter experiência comprovada na função; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Monitor de sistema eletrônico de rastreamento externo (realizará o trabalho em home-office, ter ensino médio completo e conhecimentos avançados de informática; aceita somente pessoas de Amparo)

Montador a mão (ter ensino fundamental completo, CNH A/B e veículo próprio p/ ir ao trabalho, trabalhará no 2º turno das 14h48 as 00h16; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul ou Pedreira)

Motorista de caminhão (ter experiência em carteira, CNH letra D ou E, ensino médio completo e veículo p/ ir ao trabalho, aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Motorista de caminhão-guincho pequeno (ter CNH letra B ou C em dia e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista de ônibus urbano (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada na função, CNH letra D em dia, curso de transporte coletivo de passageiros; aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista de ônibus urbano (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra D ou E em dia, curso de transporte coletivo de passageiros e transporte escolar, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Oficial de manutenção predial (ter ensino médio completo ou incompleto, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Operador de central de concreto (ter disponibilidade para trabalhar no período noturno, ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira)

Operador de centro de usinagem (ter curso completo de operador de CNC, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h ou das 12h as 22h; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna e Pedreira)

Operador de máquinas em metalúrgica (ter experiência em carteira e ensino fundamental; aceita somente pessoas de Amparo)

Operador de negócios (ter ensino médio completo, CNH letra A ou B em dia e veículo próprio; aceita pessoas de Amparo e Monte Alegre do Sul)

Operador de retro-escavadeira (ter experiência comprovada em carteira e CNH letra D ou E em dia; aceita pessoas de Amparo e região)

Padeiro (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita candidatos de Amparo e cidades vizinhas)

Pedreiro (ter experiência em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Pedreiro (ter experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Pedreiro de manutenção e conservação (ter experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Representante comercial autônomo (ter experiência em carteira, ensino médio completo e CNH B; aceita pessoas de Amparo, Campinas, Jaguariúna, Pedreira e Holambra)

Retificador de cabeçote (ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Serralheiro (ter ensino médio completo, CNH A/B em dia e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Servente de pedreiro (ter experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Supervisor de vendas comercial de serviços de telefonia (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH A/B, veículo próprio e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Técnico de planejamento de produção (ter experiência em carteira, ensino médio completo , CNH B e veículo próprio p/ ir ao trabalho; aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Técnico em eletromecânica (ter experiência em carteira, curso técnico em eletromecânica, ensino médio completo, CNH B e veículo próprio p/ ir ao trabalho; aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Tratorista operador de roçadeira (ter experiência em carteira, CNH D em dia, ensino fundamental completo; aceita candidatos de Amparo e cidades vizinhas)

Vendedor (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta das 09h às 18h; aceita somente pessoas de Amparo)

Vendedor de agência de viagens (ter experiência em carteira e ensino superior completo ou cursando em Turismo; aceita somente pessoas de Amparo)

Vendedor de serviços de telefonia (ter ensino médio completo, CNH A/B e veículo próprio; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Vendedor externo (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, CNH A/B e carro ou moto própria, aceita somente pessoas de Amparo)