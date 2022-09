PAT de Artur Nogueira divulga 30 vagas de emprego em empresa de Holambra

_Interessados devem comparecer na Av. 15 de Novembro, Nº 1.400, no

Jardim Planalto (antiga Escola Modelo) nesta sexta-feira (02), às 8h_

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Artur Nogueira divulga 30

vagas de emprego oferecidas por uma empresa de Holambra. Os interessados

em participar do processo seletivo devem comparecer na Avenida 15 de

Novembro, Nº 1.400, no Jardim Planalto (antiga Escola Modelo), nesta

sexta-feira (02).

No dia, é necessário apresentar RG, carteira de trabalho (física ou

digital), além do currículo atualizado. Não será necessário

encaminhamento do PAT. A distribuição de senhas acontecerá a partir

das 8h, e as entrevistas terão início às 9h.

Há vagas para encarregada de limpeza, líder de limpeza, auxiliar de

limpeza, agente de higienização, operador de maquina tripulada (com

CNH em dia), auxiliar de serviços gerais de limpeza, entre outras.

A antiga escola modelo está localizada na Avenida 15 de Novembro, Nº

1.400, no Jardim Planalto.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira