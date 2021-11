PAT DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL ABRE VAGAS DE EMPREGO

Posto de Atendimento ao Trabalhador disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas do mercado de trabalho

Confira as vagas de emprego disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Espírito Santo do Pinhal:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – CANDIDATOS DE AMBOS OS SEXOS COM O CURSO COMPLETO E COREN EM DIA.

– CANDIDATOS DE AMBOS OS SEXOS COM O CURSO COMPLETO E COREN EM DIA. VENDEDOR EXTERNO “INTERNET” – VAGA PEDE VEÍCULO PRÓPRIO E ENSINO MÉDIO COMPLETO NO MÍNIMO.

– VAGA PEDE VEÍCULO PRÓPRIO E ENSINO MÉDIO COMPLETO NO MÍNIMO. COSTUREIRAS – COSTUREIRA PARA TRABALHAR EM CASA QUE TENHA AS SEGUINTES MÁQUINAS : Overloque, Ponto Cadeia, Galoneira e Reta.

– COSTUREIRA PARA TRABALHAR EM CASA QUE TENHA AS SEGUINTES MÁQUINAS : POLIDOR DE METAIS – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA DE PELO MENOS 1 ANO, PARA TRABALHO EM JAGUARIÚNA (SP).

VAGA PEDE EXPERIÊNCIA DE PELO MENOS 1 ANO, PARA TRABALHO EM JAGUARIÚNA (SP). CALDEIREIRO INDUSTRIAL (INOX) – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA DE PELO MENOS 1 ANO E DESEJÁVEL CURSO DE CALDEIRARIA, VAGA PARA TRABALHO EM JAGUARIÚNA (SP).

– VAGA PEDE EXPERIÊNCIA DE PELO MENOS 1 ANO E DESEJÁVEL CURSO DE CALDEIRARIA, VAGA PARA TRABALHO EM JAGUARIÚNA (SP). EMPRESA NA ÁREA DE MÓVEIS PLANEJADOS – CONTRATA MULHER COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE PINTURA.

– CONTRATA MULHER COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE PINTURA. TORNEIRO MECÂNICO CONVENCIONAL – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA COMPROVADA.

– VAGA PEDE EXPERIÊNCIA COMPROVADA. MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH “D” OU “E ” COM EXPERIÊNCIA ANTERIOR COMPROVADA.

– CNH “D” OU “E ” COM EXPERIÊNCIA ANTERIOR COMPROVADA. COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA EM CAMISARIA.

– VAGA PEDE EXPERIÊNCIA EM CAMISARIA. COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS – VAGA PARA TRABALHAR EM MALHARIA PEDE EXPERIÊNCIA EM MÁQUINAS RETA E OVERLOQUE(JACUTINGA MG).

O CIDADÃO PODERÁ BUSCAR OS SERVIÇOS ON-LINE PARA ATENDIMENTOS :

CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, SEGURO-DESEMPREGO E BUSCA DE EMPREGOS E VAGAS.

SEGUEM ABAIXO OS ENDEREÇOS DE INTERNET E APLICATIVOS PARA CELULARES:

SEGURO-DESEMPREGO – PARA CELULAR BAIXE O APP “CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL” OU PELA INTERNET “www.gov.br/trabalho” APÓS INSTALAR A CARTEIRA DIGITAL VÁ NA ABA BENEFÍCIOS / SEGURO-DESEMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO– PARA CELULAR BAIXE O APP “CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL” OU ACESSE PELA INTERNET “www.gov.br”

AGRADECEMOS A COMPREENSÃO DE TODOS, QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE: (19) 3661.2114

O PAT DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL NÃO SE RESPONSABILIZA PELA VERACIDADE DE INFORMAÇÕES EM SITES NÃO OFICIAIS QUE DIVULGAM AS VAGAS DE EMPREGO EXTRAÍDAS DESTA PÁGINA.

ATUALIZE O SEU CADASTRO NO PROGRAMA MAIS EMPREGO.

ENDEREÇO: AVENIDA OLIVEIRA MOTA Nº 01 (ANTIGO CLUBE G.P.E.A.).

INFORMAÇÕES ÚTEIS:

– SEGURO DESEMPREGO.

Para realizar a Habilitação ao Seguro Desemprego, os interessados deverão baixar o aplicativo “CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL” em seu celular ou entrar no site“GOV.BR” cadastrar-se com número do “CPF” entrar na opção “BENEFÍCIOS” “SEGURO DESEMPREGO” “SOLICITAR” , e seguir os passos determinados, se ocorrer algum problema de cadastro ou de liberação do seguro entrar em contato com o “PAT” pelo telefone (19) 3661.2114.

– CARTEIRA DE TRABALHO.

ATENÇÃO: AGORA SUA CARTEIRA DE TRABALHO É DIGITAL! BASTA ACESSAR O SITE “GOV.BR/TRABALHO” OU BAIXAR O APLICATIVO EM SEU CELULAR “CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL” É FÁCIL E SIMPLES DE SE CADASTRAR.

Os interessados nas vagas devem enviar seu currículo para o seguinte e-mail: vagas.patpinhal@gmail.com – INFORMAR NO ASSUNTO QUAL VAGA QUER CONCORRER E O NÚMERO DO SEU CPF.