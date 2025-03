PAT DE JAGUARIÚNA E SPASSO SABORES FARÃO MUTIRÃO DE VAGAS DE EMPREGO NESTE SÁBADO

O supermercado Spasso Sabores fará processo seletivo para preenchimento de vagas de emprego neste sábado, dia 22 de março, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna. O mutirão de vagas será realizado das 8h às 12h na sede do PAT, que fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro.

Segundo o PAT, os candidatos devem ter mais de 16 anos e comparecer munidos de currículo atualizado e documentos pessoais.

As vagas são para operadora de caixa, ajudante de açougue, açougueiro, ajudante de cozinha, repositor, ajudante de depósito, repositor, atendente de mercado, empacotador e operador de frios.

Foto: Thiago Carvalho