PAT DE JAGUARIÚNA PROMOVE SELEÇÃO PARA JOVENS APRENDIZES NESTA QUARTA

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna será palco, nesta quarta-feira, dia 9 de abril, de uma grande oportunidade para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. A empresa ITEMM realizará uma seleção para a contratação de jovens aprendizes, com vagas voltadas para o setor administrativo.

A ação é voltada para jovens com idades entre 16 e 18 anos, e as entrevistas acontecerão a partir das 9h30, diretamente nas dependências do PAT de Jaguariúna.

Além de oferecer o primeiro contato com o ambiente profissional, o programa de jovem aprendiz permite conciliar o trabalho com os estudos, sendo uma excelente porta de entrada para quem busca desenvolvimento pessoal e profissional.

Os interessados devem comparecer ao PAT com documentos pessoais, como RG, CPF e currículo atualizado.

Serviço:

Seleção de Jovens Aprendizes – ITEMM

Local: PAT de Jaguariúna

Data: Quarta-feira, 9 de abril

Horário: 9h30

Endereço: PAT de Jaguariúna – Rua Cândido Bueno, 792, Centro