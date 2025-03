A importância da hidratação para a saúde e o bem-estar em períodos de calor intenso

(Créditos: kieferpix / iStock)

Temperaturas e sensações térmicas elevadas favorecem a desidratação, provocando sintomas que afetam o funcionamento do organismo e a qualidade de vida

Manter a hidratação do corpo é essencial para uma maior disposição e para o funcionamento adequado de todo o organismo. As ondas de calor, que estão cada vez mais frequentes, aumentam os riscos de desidratação, que pode provocar sintomas desagradáveis que afetam a saúde. A reposição de líquidos passa a ser uma medida importante para um maior cuidado com o próprio bem-estar e não pode ser negligenciada nesse cenário.

Fenômenos climáticos extremos têm sido reportados com frequência em portais de notícias de todo o mundo. É o caso das ondas de calor que se estendem por dias sem qualquer sinal de trégua, representadas pelo registro de temperaturas e sensações térmicas elevadas. Esses eventos provocam reações no corpo que aumentam os riscos de desidratação.

Profissionais da área da saúde, como médicos e nutricionistas, indicam que uma pessoa adulta deve consumir em média de 2 a 3 litros de água por dia, em condições normais. A quantidade ideal varia para cada um e pode ser calculada através da seguinte fórmula: 35 ml de água x peso da pessoa (em kg). Um adulto de 80 kg, por exemplo, deve beber pelo menos 2.800 ml de água por dia (ou 2,8 L).

Nos dias em que a temperatura e a sensação térmica estão mais elevadas, a perda de líquidos ocorre de maneira mais intensa que o normal, assim como durante a realização de atividades físicas. Nesses casos, a necessidade de reposição de líquidos é maior e o consumo de água e outros líquidos deve ser superior à quantidade mínima indicada para manter o organismo em equilíbrio.

A água é crucial para a manutenção de toda forma de vida, não somente dos seres humanos. No corpo humano, uma de suas principais atuações é na regulação da temperatura corporal. Em dias muito quentes, o organismo reage produzindo mais suor para manter a temperatura em controle, eliminando água, assim como outros nutrientes encontrados no sangue e tecidos, principalmente sais minerais (como sódio, potássio, cálcio e magnésio).

Entretanto, ela não é importante apenas para o controle térmico do corpo. O transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas também são funções corporais que são afetadas pela hidratação.

Quando uma pessoa está desidratada, é comum o surgimento de sinais que comprometem o bem-estar. Sintomas comuns são boca seca, fadiga, dores de cabeça, confusão mental, dificuldade de concentração e câimbras.

Apesar do consumo de água ser extremamente importante, essa não é a única maneira de repor os líquidos perdidos. Outras bebidas como chás e sucos naturais sem açúcar, água de coco e isotônicos, também são benéficas. Vegetais como morango, laranja, melancia, abacaxi e pepino são ricos em água, auxiliando na hidratação e na obtenção de nutrientes. Já a aromatização de água com ervas, especiarias ou pedaços de frutas, como hortelã, canela ou fatias de limão, podem ajudar no sabor e fornecer propriedades antioxidantes.

Para garantir uma hidratação de qualidade, é essencial consumir água limpa e livre de impurezas, utilizando um filtro de água em casa, assim como diversificando a fonte de hidratação no cotidiano, incluindo outras bebidas e alimentos saudáveis e frescos para que o organismo obtenha nutrientes e energia necessários para manter as funções corporais em equilíbrio.

Criar o hábito de beber água periodicamente, tendo uma garrafa d’água sempre ao alcance, ajuda a prevenir os sintomas da desidratação e a evitar complicações e doenças futuras. Ela é fundamental, sobretudo, para pessoas que sofrem de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, sendo uma medida essencial para mantê-las sob controle.