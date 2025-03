Polícia Militar desmente notícia falsa sobre parceria com associação de vigilantes

Nos últimos dias, uma informação inverídica tem circulado em alguns bairros de Mogi Mirim, afirmando que a Polícia Militar teria uma parceria com a AVIR – Associação dos Vigilantes de Rua de Limeira e Região. Diante da disseminação dessa fake news, a corporação emitiu uma nota oficial para esclarecer os fatos e reforçar seu compromisso com a transparência.

Nota Oficial da Polícia Militar

A Seção de Comunicação Social do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26ºBPM/I) vem

a público esclarecer sobre recente notícia que circula em alguns bairros de Mogi Mirim sobre uma

suposta parceria entre a Polícia Militar da região e a AVIR – Associação dos Vigilantes de Rua de

Limeira e Região é falsa e infundada. Esclarecemos que, em Mogi Mirim, está sediada a 2ª Companhia PM deste Batalhão e não há vínculo com a Empresa citada.

Reiteramos que não existe qualquer tipo de acordo ou colaboração formal entre a Associação e a

Polícia Militar. A informação divulgada não reflete a realidade. Nossa Instituição sempre atuou com transparência e compromisso com a verdade, e não mediremos esforços para desmentir informações que possam prejudicar nossa imagem e a confiança da população, induzindo-a a erro por má fé de terceiros.

Estamos tomando as medidas necessárias para corrigir essa desinformação e pedimos à imprensa

e ao público que verifiquem a veracidade das informações antes de sua divulgação. Agradecemos a

compreensão de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

O contato para acionamento da Polícia Militar, por qualquer cidadão, é o 190.

Combate às Fake News e Segurança da População

A Polícia Militar reforça a importância de combater a disseminação de informações falsas, que podem gerar confusão e afetar a segurança pública. A orientação é sempre buscar informações nos canais oficiais e evitar o compartilhamento de notícias sem a devida verificação.

A corporação segue atenta a possíveis desinformações e reafirma seu compromisso com a verdade e a proteção da sociedade. Para denúncias e emergências, o contato da Polícia Militar é o telefone 190.