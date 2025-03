Homem é Preso por Tráfico de Drogas, Receptação e Adulteração de Veículo em Santo Antônio de Posse

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal resultou na prisão de B., na tarde desta terça-feira (18), em Santo Antônio de Posse. O suspeito foi detido por envolvimento em tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

A ação aconteceu durante uma investigação sobre roubos e furtos de motocicletas, conduzida pelos investigadores Caique e Leonardo, da Polícia Civil, com apoio da equipe Bravo da Guarda Municipal. No local, os agentes localizaram uma motocicleta Lander azul e uma CB 300F preta, ambas sem placa e com os números de identificação do chassi e do motor suprimidos.

Além dos veículos, foram encontradas sobre uma mesa duas placas de motocicleta, sendo uma pertencente à Lander, que consta como roubada, e outra de uma Kawasaki Versys 650, também com queixa de roubo. No mesmo ambiente, os agentes localizaram grande quantidade de entorpecentes, embalagens para drogas, dinheiro trocado, anotações, um celular, ferramentas e diversas peças de motocicletas.

Diante das evidências, o suspeito foi conduzido ao Pronto-Socorro Municipal para exame de corpo de delito e, em seguida, levado ao plantão policial de Jaguariúna. O delegado de plantão, Dr. Dalton, ratificou a prisão, e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

A operação contou com a participação dos investigadores Caique e Leonardo, da Polícia Civil, e dos guardas municipais Júnior, Cintra e Gallani, da equipe Bravo da Guarda Municipal. Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas, e o suspeito foi informado sobre seus direitos.