Patrulha Maria da Penha entra em operação

De Mogi Mirim

A Prefeitura de Mogi Mirim oficializou ontem, 5, o início dos trabalhos da Patrulha Maria da Penha. Em um evento realizado na Estação Educação, o Prefeito Paulo de Oliveira e Silva fez a entrega oficial da viatura caracterizada que vai rodar a cidade para assegurar a tranquilidade das mulheres vítimas de agressão, que já possuem medidas protetivas.

A viatura é exclusiva para atendimento às mulheres. Uma equipe formada preferencialmente por duas GCMs femininas, será a responsável por acompanhar caso a caso, patrulhar as imediações das residências de mulheres com medida protetiva, averiguar se está tudo dentro da normalidade e orientar as vítimas sobre como proceder em situações de emergência.

Quatro GCMs femininas passaram pelo processo de capacitação para fazer um atendimento humanizado, priorizando o acolhimento e a proteção das mulheres vítimas de agressão e de seus filhos.

O evento de entrega da Patrulha Maria da Penha contou com a presença do prefeito Dr. Paulo de Oliveira e Silva, da vice-prefeita Maria Alice Mostardinha, da primeira-dama Luzia Cristina, da presidente da Câmara, Sonia Modena, além de vereadores de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, secretários municipais, delegados de Polícia, representantes do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal da Mulher, líderes do grupo Mulheres do Brasil, representante do Conselho da Mulher Empreendedora ACIMM, Polícia Militar e integrantes da corporação da Guarda Civil Municipal e dos bombeiros de Mogi Mirim.

Duas novas viaturas para a Defesa Civil e os Bombeiros

A Deputada Federal Kátia Sastre (PL) também participou do evento e oficializou a entrega de duas viaturas à Secretaria de Segurança Pública. Uma delas foi entregue ontem mesmo para a Defesa Civil. A outra, está passando por adaptações e, em breve, será disponibilizada ao Corpo de Bombeiros.

A compra das novas viaturas foi viabilizada por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil. A emenda parlamentar foi solicitada pelos ex-vereadores Cristiano Gaioto e Manoel Palomino e pelos atuais vereadores Sônia Módena e Robertinho Tavares.

A verba de R$ 100 mil disponibilizada pela Deputada Federal foi utilizada para a compra de um Onix Zero Km (Defesa Civil) e de uma Strada Zero Km (Corpo de Bombeiros). Houve contrapartida do Município no valor de R$ 18.290,00.