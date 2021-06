PATRULHA RURAL COMEÇA A DAR RESULTADOS NO COMBATE AO CRIME

A Patrulha Rural, que foi criada no mês de maio em Engenheiro Coelho, já está dando resultados no combate ao crime na cidade e região. Na manhã de quinta-feira (3), um trator, roubado na cidade de Conchal, foi localizado na área rural da cidade.

Segundo informações passadas às equipes, três indivíduos armados invadiram uma propriedade rural, na cidade de Conchal, por volta das 8h. Os bandidos estavam armados e, após render a família, fugiram do local levando um trator, um arado, uma caminhonete e diversos pertences da família.

A ocorrência foi passada, via rádio, para a Patrulha Rural, já que existem muitas estradas rurais que ligam as duas cidades. Durante o patrulhamento, por volta das 9h30, a equipe conseguiu localizar o trator, que estava escondido no meio de um pomar de laranja, no bairro Conceição. A caminhonete da família foi localizada, momentos depois, na cidade de Mogi Mirim.

Para o Secretário de Segurança Pública e Trânsito, Cap. Ezequiel da Silva, “essa é mais uma prova que a criação da Patrulha Rural foi acertada. Nossa cidade tem uma área rural grande e merece a presença das forças de segurança”.

Participaram desta ocorrência os Guardas Municipais, Mendes, Marques, Sampaio e Vicente.