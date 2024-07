Paulínia recebe a “Sunset Party” neste final de semana

No próximo sábado (27), a cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo, vai receber a “Sunset Party”. O evento, que vai contar com os shows do cantor Fábio Deixa Rolar, do grupo Soul Pagode, além de atrações sertanejas, vai acontecer a partir das 16h, no hotel Sleep Inn Paulínia. A organização da festa é da Live Produções.

Os ingressos já podem ser adquiridos através do WhatsApp (19) 9 7117 0671. Vale lembrar que os ingressos são limitados.

SLEEP INN PAULÍNIA

Inaugurado em 2021, o Sleep Inn Paulínia está localizado em uma das cinco entradas da cidade, próximo à prefeitura, ao Theatro Municipal e ao Sambódromo. O hotel pode ser facilmente acessado pelas Rodovias Anhanguera, Dom Pedro I e Professor Zeferino Vaz, estando apenas a 37 km do Aeroporto de Viracopos.

Sleep Inn Paulínia possui uma estrutura de 5.500m² e conta com 120 apartamentos, duas salas de reunião para até dez pessoas, uma sala de eventos para até 50 pessoas em auditório, restaurante, academia, piscina, Wi-Fi cortesia, loja de conveniência, café da manhã e serviço de coffee break, figurando entre as opções para todos os públicos – corporativo e a lazer

Com uma infraestrutura completa, o Sleep Inn Paulínia também possui apartamentos adaptados para PCDs garantindo conforto e comodidade em sua estada, além de oferecer a possibilidade dos viajantes se hospedarem com seus pets, uma vez que é Pet Friendly.

Para conhecer mais sobre o Sleep Inn Paulínia, acesse o site https://www.reserveatlantica.com.br/hotel/sleep-inn-paulinia.

SERVIÇO

Evento: Sunset Party

Data: 27 de julho

Horário de abertura: 16h

Local: Sleep Inn Paulínia – Avenida José Lozano Araújo, 4545 – Parque Brasil 500 – Paulínia/SP.

Mais informações: (19) 9 7117 0671