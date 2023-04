Paulínia recebe o evento Café com Síndico dia 4 de maio

Evento é voltado síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais

O evento itinerante de maior relevância da atualidade no setor de condomínios chega a Paulínia no dia 4 de maio, quinta-feira, com uma programação vasta de conteúdo para o público que atua nesta área, como síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes, gestores prediais.

O “Café com Síndico” será realizado no Espaço Barão, das 17h30 às 22h30, trazendo ao público presente palestras sobre os temas: Cupins Subterrâneos, Tecnologia da Segurança, Ritos convencionais para não invalidar a assembleia e Mediação de Conflitos.

A respeito deste último tema, a advogada especialista em Gestão e Direito Condominial, Dra. Alessandra Bravo, vai orientar sobre como solucionar problemas e conflitos dentro do condomínio sem precisar acionar a Justiça. “O objetivo é auxiliar os gestores condominiais, administradores e síndicos sobre como resolver problemas internos de conflitos entre moradores, envolvendo o corpo diretivo, funcionários, prestadores de serviços, enfim, todo o ambiente condominial, para a condução de uma gestão mais eficiente e tranquila”, explica.

Além das palestras, haverá exposição de produtos e serviços com visitação aos estandes e muito networking, permitindo a troca de ideias e informações entre os presentes. “Nosso objetivo é que as pessoas se conectem, encontrem novas informações, estabeleçam contatos com empresas e consigam promover a união entre si que resulte em novas e inovadoras soluções em prol de uma gestão mais eficiente, moderna e transparente em seus condomínios”, ressalta a idealizadora do Café com Síndico, Luciana Henrique Remondi.

Ao final do evento, os participantes concorrerão a um sorteio de R$ 1.000,00.

SERVIÇO

Café com Síndico em Paulínia

Data: 4 de maio.

Local: Espaço Barão – Av. Alexandre Cazellato, 4555 – Parque das Indústrias, Paulínia.

Horário: a partir das 17h30

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições: https://cafecomsindico.com/eventos

Mais informações:

Luciana (19) 98132-6667

Lucimeire (19) 99778-5251

Fotos: Gabriel Pessoa