Paulínia: secretário detalha andamento e atrasos na obra da Ponte da Integração

A Câmara de Paulínia recebeu, nesta terça-feira (14/04), o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alexandre Moratore, para prestar informações sobre a chamada Ponte da Integração, que ligará regiões como os bairros Fortaleza, São José e Cascata.

O encontro ocorreu a pedido da Comissão de Obras, Habitação, Urbanismo, Mobilidade Urbana, Trânsito, Serviços e Servidores Públicos Municipais, presidida pelo vereador Fábio da Van (PRTB) e composta por Carlos Kuka (PL) e José Soares (Republicanos).

A comissão apresentou ao secretário uma lista de questionamentos feitos pela população. Também estiveram presentes e fizeram perguntas os vereadores Fabio Valadão (PL), Flávio Xavier (Podemos), Helder Pereira (PL), Lucas Barros (DC), Messias Brito (PL), Sargento Camargo (Republicanos) e Tiguila Paes (Cidadania).

Moratore explicou que a Ponte da Integração integra um complexo viário orçado em R$ 289 milhões. A ponte terá cerca de 350 metros de extensão e atravessará o Rio Atibaia, com o objetivo de redistribuir o fluxo de veículos entre diferentes regiões da cidade.

O cronograma previa execução entre 17 de julho de 2023 e 17 de julho de 2025. Alguns motivos atrasaram a obra, segundo o secretário, como a necessidade de fiscalização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e questionamentos relacionados ao licenciamento ambiental. Um novo prazo já foi solicitado, com previsão de concluir a obra até o final deste ano.

Vereadores questionaram se está correta a informação no Portal da Transparência de que 86% da obra foi concluída. De acordo com o secretário, esse percentual considera a aquisição antecipada de materiais estruturais, como cordoalhas, ferro e aço, utilizados na base da ponte, o que eleva o índice financeiro antes da percepção física.

Moratore explicou que a construção não pôde ser realizada à margem do Rio Atibaia, como a ponte anterior, devido à existência de área de preservação permanente, o que exigiu soluções estruturais mais complexas. O secretário afirmou estar à disposição para prestar novas informações.