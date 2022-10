PAULO SILVA ANUNCIA: ADUBOS REAL, A NOVA GRANDE INDÚSTRIA DE MOGI MIRIM

A vinda da empresa de fertilizantes Adubos Real para Mogi Mirim foi anunciada pelo prefeito Paulo Silva na tarde desta terça-feira (25), em uma coletiva realizada no Salão Vermelho da Estação Educação.

Integrante do grupo japonês Marubeni desde 2019, ano em que passou a ser chamada Adubos Real S.A., a empresa de Pouso Alegre, Minas Gerais, foi criada há mais de 40 anos e atua nos segmentos de comércio atacadistas e varejista de fertilizantes, sementes e agroquímicos (agentes defensivos), além de fabricação de fertilizantes básicos e fertilizantes sólidos finais.

Em sua primeira fase de operações, prevista para iniciar em julho de 2023, a unidade produzirá 100 mil toneladas de fertilizantes por mês, o que gerará de 40 a 50 vagas de empregos diretos e um faturamento anual de R$ 400 milhões. “Nossa fábrica de Mogi Mirim será uma fábrica conceito, onde nós vamos investir muito em tecnologia para produzir o que há de melhor”, enfatizou a diretora de operações da Adubos Real, Ana Flávia Fagundes de Alvarenga.

Com cerca de 480 funcionários, 35 filiais nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo e um faturamento anual de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, a Adubos Real segue em expansão com a construção de duas novas fábricas, uma delas em Mogi Mirim, onde R$ 50 milhões estão sendo investidos na construção da unidade, em um terreno de 85 mil m² localizado no Km 6 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191).

Grato por toda receptividade que recebeu da administração municipal, o CEO da Adubos Real, Geraldo Pereira de Alvarenga, pontuou que o número de empregos indiretos será maior. “Nossa empresa sempre dá prioridade para os serviços da cidade, ou seja, nós também vamos contratar terceirizados de restaurante e de limpeza, por exemplo, então o número de vagas será maior”.

Na ocasião, o prefeito Paulo Silva ressaltou que Mogi Mirim está passando por um novo ciclo de desenvolvimento econômico. “Hoje é um dia histórico na história econômica de Mogi Mirim, uma empresa que vai faturar na primeira fase R$ 400 milhões por ano. Isso vai ser transformado em impostos municipais como o ICMS, que vão ser transformados em serviços públicos, 25% é da Educação, hoje, a Saúde está consumindo 31% do orçamento da Prefeitura e isso vai ampliar e melhorar os serviços públicos”.

Paulo Silva ainda reforçou que o número de empresas dos setores de serviços, comercial e industrial que procura a cidade tem sido muito grande, sejam empresas locais querendo barracões maiores para expandir e empresas novas, vindas de outros municípios.

Além do prefeito, da diretora de operações e do CEO da Adubos Real, Ana Flávia Fagundes de Alvarenga e Geraldo Pereira de Alvarenga, a mesa que anunciou a vinda da empresa ao município contou com a presença do diretor de marketing do Grupo Adubos Real Marubeni, Daniel França, do secretário de Governo, Massao Hito, da presidente da Câmara Municipal, Sônia Módena e do presidente da ACIMM, José Luiz Ferreira.