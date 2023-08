Peça gratuita apresenta educação financeira para público infantojuvenil em Campinas e Valinhos

Com espetáculos em escolas públicas das cidades entre os dias 02 e 04 de agosto, “As Loucuras da Vó Grana” aborda o tema com humor

De maneira leve e descontraída, a peça “As Loucuras da Vó Grana” apresenta duas vovozinhas engraçadas – uma que já não escuta muito bem e outra que vive se esquecendo das coisas. O espetáculo de comédia é voltado para os pré-adolescentes, trazendo a conscientização do uso do dinheiro e controle das finanças com uma linguagem divertida, simples e objetiva. As apresentações são gratuitas e acontecem em cinco sessões nas escolas públicas de Campinas e Valinhos (SP), entre os dias 02 e 04 de agosto. Os locais e horários estão listados abaixo.

Interpretada por dois atores humoristas, Vó Grana e sua prima de segundo grau, Vovó Maria Isolda Isolina Isildina Aureliana Risoleta da Silva, falam sobre suas experiências, aventuras românticas, dificuldades e desafios que enfrentaram e, principalmente, sobre como empregaram o dinheiro ao longo de suas vidas, com muitas trapalhadas e mal-entendidos que a idade avançada proporciona.

O tema é de suma importância e tem sido bastante abordado nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa do Ibope, apenas 21% das pessoas tiveram educação financeira até os 12 anos de idade e 45% destes não compartilham ou passam poucas informações sobre o orçamento da casa para os filhos.

A peça proporciona uma profunda reflexão sobre o uso de dinheiro e o planejamento da vida financeira e mostra até uma Vó Grana com a ambição de virar empreendedora depois de suas novas descobertas tecnológicas.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “As Loucuras da Vó Grana” tem a produção da 3S Produções e apoio da Webka, com patrocínio da Croda, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“A Croda Internacional definiu como compromisso global contribuir positivamente no clima, terra e nas pessoas, até 2030 – “Climate, Land & People Positive by 2030” . Alinhado a isso, a Croda do Brasil tem em seu DNA histórico o apoio dos programas de responsabilidade corporativa e às comunidades locais. Por isso, temos muito orgulho em sempre apoiar e adicionar valor cultural à sociedade civil através da nossa empresa e dos nossos colaboradores . É uma honra e um privilégio apoiar a iniciativa “nos trilhos da viagem”, comenta Richard Pino, Diretor Geral da Croda do Brasil Ltda.

SOBRE A CRODA: Estabelecida no Brasil desde 1974, a unidade fabril da CRODA em

Campinas emprega cerca de 220 pessoas, produzindo uma ampla gama de ingredientes,

incluindo lanolina, ésteres, polímeros acrílicos, encapsulamento de ativos e óleos refinados. A unidade também abriga um Centro de Inovação que conecta a aplicação de ciência a importantes mercados como o Pharmaceutico, Agro e Cosmético, e também possui 3 outros negócios, a uma empresa de fragrâncias chamada Iberchem, uma empresa focada no tratamento de sementes para o mercado agrícola chamada Incotec e uma empresa de nano encapsulação chamada Inventiva. além de marketing e atividades comerciais, possibilitando uma excelente experiência do cliente e maior agilidade nos mercados latino-americanos.

A cultura da CRODA é orientada por valores compartilhados de forma responsável e

inovadora, concentrando esforços para garantir uma ciência inteligente que melhore vidas.

Sobre o Ministério da Cultura: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela empresa Croda. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

Serviço:

“As Loucuras da Vó Grana” em Campinas – SP

Datas, horários e locais:

CAMPINAS

02 de agosto – 10h30 e 19h30

Escola Estadual “Jardim Marisa”

R. Ten. Antônio Sebastião Thomaz, S/N – Jardim Marisa, Campinas – SP

03 de agosto – 10h00 e 14h30

Escola Estadual “Roberto Marinho”

R. Sudoeste, s/n – Vila Renascença, Campinas – SP

VALINHOS

04 de agosto – 10h00

Escola Estadual “Flávio de Carvalho”

Rua Sete, 344 – Jardim São Marcos, Valinhos – SP

Evento Gratuito