Peça infantil gratuita aborda importância da água e alcança centenas de alunos em Artur Nogueira

Mais de 600 alunos da Rede Municipal de Ensino prestigiaram a peça teatral “Planeta Água em Cena 4” entre esta quinta-feira (03) e sexta-feira (04), em Artur Nogueira. Totalmente gratuita, a peça buscou incentivar a preservação do meio ambiente, em especial da água, com o público infantil através de arte e literatura.

As atrações aconteceram em duas sessões por dia, às 10h30 e às 14h30. Na quinta, os personagens se apresentaram para os mais de 400 alunos da EMEF “Francisco Cardona”, no bairro Jardim Ouro Branco, e nesta sexta, para outros 200 estudantes da EMEF “Edmo Wilson Cardoso”, no Jardim Blumenau.

‘Planeta Água em Cena 4’ é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pelo Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura. O projeto é uma produção da Incentivar, e em Artur Nogueira contou com patrocínio da Kurita e com o apoio da Secretaria Municipal da Educação.

A PEÇA

A peça conta a história de Pinguinho, um pinguim alegre e muito curioso que um dia se depara com a falta de água na sua casa. Para aprender mais sobre a importância da água para os seres vivos, Pinguinho conta com a ajuda e conhecimento de seu avô, o Vovô Pingão, e de muitos outros amigos.

A atração é cativante e interativa, convidando os participantes a elaborar soluções para o consumo de água sem desperdício, com atitudes responsáveis e sustentáveis.