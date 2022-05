Peça infantil “Viva a Natureza” será apresentada em Artur Nogueira (SP) com entrada gratuita

O espetáculo que será apresentado gratuitamente na Réplica da Estação, convida as crianças a evitarem o desperdício, reforçando a importância da preservação da natureza.

Artur Nogueira (SP) recebe apresentação gratuita da peça infantil “Viva a Natureza”

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa apresenta o espetáculo de artes cênicas “Viva a Natureza” com patrocínio da empresa Kurita e produção da Sancell.

No dia 31 de maio de 2022, às 10h, 13h30 e 15h, o espetáculo de teatro infantil “Viva a Natureza” será apresentado com entrada gratuita na Réplica da Estação, que fica na Rua 13 de maio, s/n Centro, em Artur Nogueira (SP).

A peça “Viva a Natureza” retrata o universo de duas crianças que, ao brincar no sítio do avô, descobrem que há algo de errado nos arredores da propriedade. Ao se depararem com uma imensidão de lixo, as crianças resolvem iniciar a limpeza e despoluição deste pedaço de natureza. Mas para que isso seja feito, terão que lidar com um grande vilão chamado Desperdício, que irá dificultar de todas as maneiras essa empreitada.

Nesta aventura eletrizante, as crianças precisarão unir forças com todas as criaturas pequeninas que vivem no sítio: Dona Borboleta, Sra. Abelhinha, Dr. Vagalume e até as crianças da plateia, que serão convidadas a participarem deste combate à poluição.

O projeto é patrocinado pela Kurita, empresa presente em diversas regiões do Brasil, que atua com soluções inovadoras, unindo tecnologia, experiência e responsabilidade com o meio ambiente, por isso apoia ações como essa.

“As nossas soluções visam a economia de recursos, a preservação dos ativos e o compromisso com os ecossistemas de forma sustentável, com os mais altos níveis de segurança e governança corporativa. Aliado a isso, a Kurita atua apoiando ações que promovem impactos positivos na sociedade e inspiram transformações necessárias para a preservação do meio ambiente”, comenta a empresa.

Sobre o Kurita: A trajetória da Kurita no Brasil teve início em 1975, com atendimento ao segmento siderúrgico, e depois ao segmento petroquímico, onde a empresa se tornou referência em atendimento e qualidade dos serviços oferecidos.

Desde então, a Kurita aumentou gradativamente o seu mercado de atuação e leque de soluções, atendendo atualmente todos os segmentos industriais onde o uso da água se faz presente, fornecendo produtos químicos, equipamentos, serviços e desenvolvimento de projetos específicos, mediante a atuação de profissionais altamente especializados. A empresa conta com atuação nacional, viabilizada através de escritórios e filiais instalados nos principais Estados do Brasil.

SERVIÇO: Espetáculo “Viva a Natureza”

Classificação Livre

Grátis

Sinopse: Duas crianças descobrem que o sítio do avô onde brincam está rodeado por lixo. Determinadas, elas resolvem salvar a natureza, mas se deparam com um grande vilão, chamado Desperdício, que irá utilizar seus poderes do mal para enfeitiçar e encolher as crianças. Nesta aventura eletrizante, as crianças precisarão unir forças com todas as criaturas pequeninas que vivem no sítio: Dona Borboleta, Sra. Abelhinha, Dr. Vagalume, incluindo as crianças da plateia. Será que vencerão?

Duração: 45 minutos

Quando: 31 de maio de 2022 (terça-feira) – Horário: 10h, 13h30 e 15h

Onde: Réplica da Estação

Endereço: Rua 13 de maio, s/n Centro CEP: 13160-170, Artur Nogueira (SP)