Pedreira antecipa o início da Campanha do Agasalho 2020

A presidente do Fundo Social de Pedreira, Maria Luiza Maganha Bernardes, anunciou oficialmente na quarta-feira, 8 de abril, o início da Campanha do Agasalho 2020, contando com a organização da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

“Instalamos caixas coletoras nos supermercados, farmácias e postos de saúde, onde os pedreirenses poderão deixar suas doações. As pessoas devem aproveitar que estão em casa, devido à quarentena contra o Coronavírus, e separar o que não usem mais e que esteja em boas condições para doar aos que mais necessitam”, enfatizou na oportunidade a presidente do Fundo Social Malú.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior este é momento das pessoas pensarem no próximo. “Peço para que as pessoas doem aquilo que ainda pode ser usado, aquilo que poderia continuar usando, mas do qual vai se desapegar e dividir com o próximo”, ressaltou o prefeito Hamilton.