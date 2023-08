Pedreira Celebra Conquistas no Mundo dos Esportes

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

O cenário esportivo de Pedreira tem se destacado nos últimos dias com uma série de eventos e conquistas emocionantes. Neste fim de semana, o Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri, voltou a ser o epicentro da ação, sediando uma etapa do “Circuito Paulista de Jiu-Jitsu” e levando para casa vitórias notáveis ​​para a equipe Cícero Costa de Pedreira. **Jiu-Jitsu Brilha no Circuito Paulista** Nos dias 19 e 20 de agosto, o Ginásio Poliesportivo José Corrêa abriu suas portas para o “Circuito Paulista de Jiu-Jitsu”, um evento de campeonato organizado pela Federação Paulista. A equipe Cícero Costa de Pedreira fez sua marca no torneio, conquistando posições de destaque e reforçando a credibilidade da cidade no mundo do Jiu-Jitsu. – Vitória Cornélio – Campeã. – Ana Alvarenga – Campeã. – Dulce Maria Leonel – Terceira Colocada. – Ágata Larissa – Participação de destaque. O Ginásio, mais uma vez, foi palco de competições acirradas e professores de habilidade motivada, com atletas vindos de todos os cantos de São Paulo para competir em alto nível. A Federação Paulista continua a desempenhar um papel fundamental na promoção do esporte e na criação de oportunidades para atletas talentosos mostrarem seu potencial. **Vôlei em Destaque: Pedreira Recebe a Copa Jaguariúna** O vôlei também tem estado em alta na cidade, com Pedreira sendo escolhido como sede de mais uma rodada emocionante da Copa Jaguariúna de Vôlei. No domingo, 20 de agosto, a partir das 8, o Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia será o palco de uma série de partidas empolgantes. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, as equipes de Pedreira enfrentarão os rivais de Jaguariúna e Pinhalzinho em várias categorias, incluindo Sub-21 Masculino, Sub-21 Feminino e Livre Masculino. Espera-se que os atletas locais mostrem experiência e espírito esportivo enquanto competem por vitórias emocionantes. **Campeonato de Futebol de Salão da ADR em Andamento** O Campeonato de Futebol de Salão da ADR continua a ser uma fonte de emoção para os amantes do