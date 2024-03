Pedreira decreta situação de emergência em saúde pública contra a Dengue

O Prefeito Fábio Polidoro decretou situação de emergência em saúde pública para a Dengue, com a adoção de novas medidas de combate à doença e proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Segundo o Decreto nº 3.952, publicado em Edição Extra do Diário Oficial do Município nº 1457 de 07 de março, considera o aumento significativo dos casos de Dengue e o alto número de notificações junto aos serviços de saúde do Município que apontam para cenário de epidemia de Dengue e outras arboviroses, além do Decreto do Governo do Estado que também declarou situação de emergência em saúde pública.

“Consideramos a necessidade de mobilização da população para combate aos focos de criadouros do Aedes Aegypti e das necessárias ações administrativas a serem adotadas pelo Poder Público, além das condições climáticas no período atual que propiciam as condições ideais e favorecem a proliferação do mosquito transmissor da Dengue, podendo extrapolar ainda mais o já elevado número de casos registrados e a disseminação da doença”, enfatizou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

A situação de emergência de que trata o Decreto autoriza à adoção de todas as medidas administrativas necessárias à contenção da epidemia, e ao atendimento da situação emergencial.