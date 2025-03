Holambra abre nesta quarta-feira inscrições para Campeonato Municipal de Futsal

A Prefeitura de Holambra abre nesta quarta-feira, dia 26 de março, as inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal 2025. Para registrar a participação será necessário acessar o “AppEsportivo”, que pode ser baixado gratuitamente no telefone celular por meio de qualquer loja de aplicativos.

Podem se inscrever atletas nascidos até 2010 que trabalham, moram ou tenham nascido na cidade. Menores de 18 anos precisam ter autorização dos pais ou responsáveis para participação. Será necessário apresentar título de eleitor registrado no município acompanhado de certidão de quitação eleitoral; carnê de IPTU; registro em carteira de trabalho há, pelo menos, 4 meses ou ainda atestado de matrícula em instituição local de ensino.

“Cada equipe deverá ter até 15 jogadores, com, no máximo, 4 atletas que não tenham vínculo direto com a cidade”, explicou o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza. Ele informou ainda que a competição terá início em 10 de abril e as partidas serão realizadas no Ginásio Municipal, sempre às segundas, terças ou quintas-feiras.

O time campeão e o vice, assim como o artilheiro, a defesa menos vazada, o melhor jogador do campeonato e o melhor jogador da final receberão troféus e medalhas.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 19 3802-8098.