Pedreira é Campeã de Truco dos 26º Jogos da Melhor Idade – JOMI 2024

Os Jogos da Melhor Idade (JOMI) Fase Final Estadual de 2024, foram disputados no período de 12 a 16 de agosto, na cidade de Itatiba, reunindo atletas a partir dos 60 anos de 204 cidades das oito regiões esportivas do Estado de São Paulo.

Pedreira esteve disputando as finais das modalidades de Dominó Masculino, Truco Masculino e Dança de Salão, representada por atletas do Núcleo da Terceira Idade.

Durante as disputas a dupla Airton e José Stafoker conquistaram o título de Campeã Estadual de Truco, vencendo todos os seus adversários. “Depois de 10 anos Pedreira voltou a conquistar o primeiro lugar nos Jogos Estadual da Melhor Idade, relembrando a conquista das atletas Merci Vilalva e Mercedinha. Nossos atletas para conquistar o Título Estadual tiveram que disputar os JOMI na fase regional para somente depois disputar o Fase Estadual”, destacou na ocasião o Secretário Municipal de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, que esteve acompanhando a delegação pedreirense e agradeceu o apoio do Presidente do Núcleo da Terceira Idade José Roberto Maranin e a Coordenadora de Esportes Bianca Carbonato.