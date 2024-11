Pedreira é vice-campeã da Copa Jaguariúna de Vôlei Masculino Sub-23

No domingo, 24 de novembro, a equipe de Vôlei Masculino de Pedreira, esteve disputando a final da Copa Jaguariúna, que reuniu equipes de cidades da Região Metropolitana de Campinas e do Circuito das Águas Paulista.

Coordenada pela Professora Elen Uttembergue, a equipe de Pedreira enfrentou o forte time de Jaguariúna e acabou sendo derrotada pelo placar de 3 a 0, ficando com o vice-campeonato. “Parabéns aos nossos atletas que se dedicaram muito, porém, a vitória não veio, vamos ampliar nossos treinamentos e no próximo ano estaremos novamente brigando por títulos em competições regionais”, destacou na ocasião a coordenadora do Projeto Vôlei Pedreira.

A equipe da cidade de Cosmópolis ficou com o terceiro lugar na Copa Jaguariúna de Vôlei Sub-23.