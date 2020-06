Pedreira está entre os cinco “Municípios de Interesse Turísticos” que devem ser visitados após a pandemia

O site “Qual Viagem”, especializado em turismo, destacou nesta semana 5 (cinco) Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, como destinos certos para um passeio após a quarentena de combate ao Coronavírus, entre eles a cidade de Pedreira.

Na reportagem o site ‘Qual Viagem” destaca que apesar do momento atual ser de quarentena e isolamento social, as pessoas já podem ir se programando e sonhando com o local da sua próxima aventura. Por isso, foram listados cinco municípios de Interesse Turístico no Estado, começando por Pedreira, conhecida como a Capital Nacional da Porcelana, Pedreira é o paraíso das compras. A região abriga mais de 500 lojas que vendem de tudo um pouco: desde utensílios para casa, decoração e, claro, porcelana. Integrante do Circuito das Águas Paulistas, Pedreira foi construída nas margens do Rio Jaguari e ao redor de montanhas e serras. Além dos cenários naturais, o município abriga um notável centro histórico com casarões e igrejas centenárias, como a Capela do Bom Jesus e o Prédio da Prefeitura.

Outras cidades citadas pelo site “Qual Viagem”, foram: Divinolândia – Localizada na Serra da Mantiqueira, é o quarto município mais alto do Estado de São Paulo, possui temperaturas amenas no verão e baixas no inverno, o que garante inúmeras opções para aqueles que desejam curtir os atrativos da cidade. Monteiro Lobato – Local onde a realidade e o mundo da imaginação se encontram. Com uma rica tradição e fortes manifestações culturais, o município que inspirou a obra “Sítio do Pica Pau Amarelo” é destino para quem deseja mergulhar no encantamento de personagens como Emilia, Jeca Tatu e Visconde de Sabugosa. Nazaré Paulista – Localizada entre Campinas e Bragança Paulista é destino ideal para curtir com a família. Encravada na Serra da Mantiqueira, o município conta com belezas naturais e atrativos para todas as idades, o destaque, fica por conta do passeio de barco pela represa do Atibainha. Três Fronteiras – Construída às margens da centenária Estrada Boiadeira, em 1947, Três Fronteiras era a última cidade localizada na região Noroeste do Estado de São Paulo, e fazia confluência com os Estados de Mato Grosso Sul e Minas Gerais. Três Fronteiras conta com o Parque Ecoturístico da Areia Branca, local onde se encontra o primeiro Circuito de Aventura da região dos Grandes Lagos, com tirolesa, arborismo, paredão de escalada e stand-up.