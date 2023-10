Pedreira está presente na Feira do Empreendedor 2023 do Sebrae

Pedreira está presente na maior Feira de Empreendedorismo do mundo, que acontece no período de 16 a 19 de outubro de 2023, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, um dos mais modernos locais para eventos do País.

A FE23 reúne mais de 1 mil expositores, entre franqueadores, empresas de máquinas e equipamentos, empresas de serviços e soluções digitais. A expectativa do Sebrae-SP é atingir a marca de R$ 700 milhões em negócios gerados a partir da Feira. Esse número leva em conta o volume de contratos fechados entre expositores e visitantes nos 12 meses subsequentes ao evento. Em 2022, o valor foi de R$ 550 milhões.

“Uma oportunidade ímpar para expandir seus horizontes, fazer networking e impulsionar seu negócio”, destaca o Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Carlos Henrique Araújo.

A FE23 é considerada um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo. Na edição deste ano, a expectativa é receber presencialmente 125 mil visitantes em um espaço de 52 mil m². Do total de visitantes, mais de 17 mil pessoas devem chegar à Feira por meio de missões empresariais organizadas pelos Escritórios Regionais do Sebrae-SP em todo o Estado. “Pedreira estará presente na Feira do Empreendedorismo do Sebrae neste ano de 2023, com um stand destacando os projetos desenvolvidos nas áreas de Tecnologia, Cultura, Turismo e seu Parque Industrial”, destacou o Prefeito Fábio Polidoro.