Pedreira iniciou as disputas da 2ª fase da Taça EPTV de Futsal

Fazendo parte do Grupo-J na 2ª fase da Taça EPTV de Futsal 2024, que tem como adversários as equipes de Monte Mor, Campinas/Pulo do Gato, atual Campeão, e Limeira/Brutus Futsal, a Seleção de Pedreira comandada pelo Técnico Paulo Vigato, mesmo jogando bem na cidade de Monte Mor na noite da quinta-feira, 11 de abril, acabou sendo derrotada pela equipe local pelo placar de 5×8.

“Foi um grande jogo, o resultado não reflete o que foi a partida, vimos as duas equipes buscando o resultado até o final, porém Monte Mor soube aproveitar melhor as oportunidades”, destacou na ocasião o treinador da equipe de Pedreira.

Na outra partida do Grupo que aconteceu na segunda-feira, 15 de abril, em Santa Bárbara D’Oeste a equipe de Campinas venceu Limeira por 3×1.

A equipe de Pedreira volta a jogar pela 2ª rodada da competição no dia 22 de abril, às 20h15, em Espírito Santo do Pinhal, contra a equipe de Campinas e no dia 02 de maio, recebe no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Santa Sofia a equipe de Limeira.