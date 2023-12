Pedreira passou a ter CEP por rua

Pedreira passou desde a sexta-feira, 1º de dezembro, a ter Código de Endereçamento Postal (CEP) por rua, segundo os Correios. Até então, a cidade tinha um único CEP para todo o território.

Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a ter CEP individual. A área rural também contará com CEP específico

“A Codificação Postal objetiva agilizar os processos operacionais da empresa, otimizando a triagem dos objetos, reduzindo prazos e proporcionando melhor qualidade aos clientes”, informou o Superintendente Estadual de São Paulo Interior, Sebastião Sérgio de Souza.

A orientação para a população é entrar em contato com os remetentes e empresas que possuem cadastro para que sejam atualizados e passem a usar o CEP específico do endereço. No caso de novos cadastros, será necessário informar o CEP por rua. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com o CEP por logradouro.

“Esta é uma antiga solicitação da Administração Municipal junto aos Correios, pois Pedreira era uma das poucas cidades do Estado de São Paulo que ainda possuía CEP Genérico, ou seja, CEP único, agora, Pedreira possui CEP por logradouro, quando cada, rua, avenida, alameda, viela, possuem um CEP específico”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

Para consultar o CEP de cada rua, basta acessar o site dos Correios/Busca CEP ou o site da Prefeitura de Pedreira: www.pedreira.sp.gov.br. A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços no Município. Ela ainda facilita a separação da correspondência. O sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço.