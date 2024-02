Pedreira recebe do Governo do Estado o prêmio “Município Destaque na Alfabetização”

O governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Educação do Estado de São Paulo Renato Feder, lançaram na terça-feira, 20 de fevereiro, o Programa Alfabetiza Juntos SP, uma iniciativa que pretende unir os 645 municípios e as 91 diretorias de ensino com o objetivo de atingir a alfabetização de crianças até os 7 anos de idade. O evento foi realizado na Sala São Paulo, na capital.

A meta do Alfabetiza Juntos SP é ter 90% de crianças leitoras até o fim da atual gestão, em 2026. Para isso, a Educação vai enviar material didático aos municípios, formar seus professores e ampliar a aplicação da Avaliação da Fluência Leitura, um dos projetos da Educação em andamento desde o ano passado e que integra as ações do programa. Na última avaliação da Fluência Leitora, em dezembro de 2023, 64% das crianças matriculadas nas unidades estaduais e em 600 municípios participantes eram consideradas leitoras iniciantes ou fluentes.

O Prefeito Fábio Polidoro, acompanhado de coordenadoras da Rede Municipal de Ensino, esteve recebendo das mãos do Governador Tarcísio de Freitas o Prêmio “Município Destaque na Alfabetização”. “Foram premiados os 120 municípios que se destacaram na Avaliação de Fluência Leitora no ano passado, entre eles Pedreira, o que nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo, oferecendo aos nossos alunos uma educação de qualidade. Os municípios estão divididos em duas premiações: “leitores” para as cidades destaque no percentual de crianças leitoras, no qual Pedreira está inclusa e “crescimento” para as cidades que mais avançaram nos resultados em relação à primeira edição”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

“O Alfabetiza Juntos SP é um acontecimento que precisa da união de todos os 645 municípios para que, assim, possamos construir um estado com crianças fluentes na leitura. Mais do que uma ação deste governo, o programa é uma política pública de estado, que deve ultrapassar os anos, e envolver as comunidades escolares, sempre com foco no aluno”, disse o Secretário da Educação, Renato Feder.

O Alfabetiza Juntos SP é uma iniciativa da Seduc-SP, com apoio técnico da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP) e em parceria com a Aliança, coalizão formada por Fundação Lemann, Instituto Natura e Associação Bem Comum.