Pedreira registra primeira morte por febre amarela; região de Campinas soma oito óbitos

A cidade de Pedreira confirmou hoje a primeira morte por febre amarela. A vítima, um homem de 61 anos que trabalhava na área rural e não havia sido vacinado, apresentou os primeiros sintomas em 12 de fevereiro, foi internado em 16 de fevereiro e faleceu no dia 17. O caso foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

Com este óbito, a região de Campinas totaliza oito mortes pela doença em 2025, distribuídas da seguinte forma:

Campinas: 2 mortes

Socorro: 2 mortes

Amparo: 1 morte

Pedreira: 1 morte

Tuiuti: 1 morte

Valinhos: 1 morte

A Prefeitura de Pedreira reforça a importância da vacinação contra a febre amarela e informa que o imunizante está disponível em todas as unidades de saúde do município. A vacina é a principal forma de prevenção e é recomendada para todas as pessoas a partir de 9 meses de idade que ainda não foram vacinadas.

É fundamental que os moradores da região, especialmente aqueles que residem ou trabalham em áreas rurais ou de mata, busquem a imunização. A vacina deve ser administrada pelo menos 10 dias antes de qualquer deslocamento para áreas de risco. Pessoas com 60 anos ou mais devem consultar um médico antes de se vacinarem.

Além da vacinação, medidas como o uso de repelentes, roupas que cubram a maior parte do corpo e evitar locais com alta infestação de mosquitos são recomendadas para prevenir a doença.

.