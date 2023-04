Peixes e ovos de Páscoa: dicas para uma Semana Santa saudável e econômica

Aproveitar os ingredientes locais contribui para reduzir o preço do carrinho de compras

Falta pouco para a Semana Santa e muitos podem estar se perguntando: qual a melhor forma de aproveitar a Páscoa, aliando sabor, saúde e orçamento? Não é preciso milagre, mas, sim, informação. Por isso, conversamos com a nutricionista Amanda Ferrão, do Fleury Medicina e Saúde.

Peixes

“Em relação aos peixes, podemos olhar para os mais populares e saber que é possível fazer um preparo gostoso e saudável, sem pesar no bolso. É o exemplo da sardinha, que pode ser cozida na panela ou assada no forno com legumes, e do atum – que no Nordeste pode ser acessível e vai muito bem com banana-da-terra e abóbora. Acrescentar saladas também é uma boa opção, visto que esses pratos rendem bem, são saudáveis e fáceis de preparar”, comenta Amanda.

Legumes e temperos naturais

Há boas opções mais em conta, como o repolho, por exemplo. Vale investir em temperos naturais – frescos ou desidratados – e não exagerar no sal. “A banana-da-terra, por exemplo, muitos lembram somente de cozinhar na água ou no vapor, mas ela é ótima assada e contribui, inclusive, para reduzir a vontade de ingerir doces. É uma opção nutritiva e faz bem para saúde”, frisa a nutricionista.

Para os que não comem peixes, mas não dispensam uma opção mais leve e saborosa, o ceviche de banana-da-terra é uma excelente dica. Para a receita, basta acrescentar outros ingredientes como cebola roxa, limão e salsinha ou pimenta biquinho.

Ovo de Páscoa

Se você é daqueles que não abre mão do ovo de Páscoa, mas quer uma opção econômica, um caminho é comprar uma barra de chocolate, derreter e colocar em forminhas, como as de silicone. Até mesmo uma parte do ovo recheada, para comer de colher, já funciona e faz sucesso. “É possível misturar frutas e amendoim, para dar uma crocância especial. A uva congelada com chocolate derretido, por sua vez, é uma ótima opção para bombons” exemplifica Amanda.

Aos que querem incrementar as refeições da Páscoa com sobremesas, uma dica é usar a banana-prata madura. A mistura dessa fruta com cacau em pó é uma base prática para doces como cupcakes, que podem ajudar a substituir os tradicionais ovos ou funcionar como uma sobremesa saudável, não só para o período de Páscoa, como para o dia a dia.

Se for preciso guardar o excesso, não tem problema: é só congelar. Amanda destaca que a banana congelada, batida com abacate e canela ou cacau, cai muito bem: “vira uma mousse prático e delicioso”. A banana, garante também vitaminas e nutrientes como potássio, magnésio, fósforo, cálcio, vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C, além de antioxidantes.