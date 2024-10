Festival Sabores das Águas: três dias de atrações para toda a família

Evento será de 11 a 13 de outubro, na Praça Arautos da Paz; para comemorar o Dia das Crianças haverá programação especial

Evento terá 25 opções de pratos com crustáceos, moluscos e peixes

O Festival Sabores das Águas chega à sua terceira edição em Campinas, de 11 a 13 de outubro, na Praça Arautos da Paz. O evento terá 25 opções de pratos a base de crustáceos, moluscos e peixes, além de 20 operações de diferentes sabores, como os do Festival Sabores da Terra. A realização é da Elo Produções. Na sexta-feira (11), o festival começa às 18h e terá a duração até 22h. Já no sábado e domingo, 12 e 13, o início do evento está marcado para as 12h, com término às 22h.

O festival contará com apresentações musicais que vão do pop rock ao samba, além de atividades voltadas ao público infantil. Segundo Renata Tannuri Meneghetti, diretora da Elo Produções, a programação busca divertir tanto as crianças quanto os adultos.

No sábado, dia 12, a partir das 13h30, a programação do Festival Sabores das Águas será dedicada às crianças. Destaque para o espetáculo “Aventura em Alto Mar”, com Moana, Ariel e Maui, às 16h. Às 19h, enquanto a criançada se diverte com o Robozão de LED, os pais podem se preparar para o show de O Marrom – Alcione Cover Oficial, às 20h cantando os grandes clássicos da sambista.

No domingo, às 14h30, acontece o espetáculo “Aventura Congelante com Frozen”. Às 16h, o show “Raulzito para Crianças” também promete agitar a galerinha. Inspirado na música e na personalidade de Raul Seixas, o espetáculo busca apresentar às crianças o universo do rock de forma acessível e lúdica, apresentando músicas adaptadas do repertório de Raul Seixas de maneira apropriada para a faixa etária, com letras que estimulam a imaginação, a criatividade e transmitam mensagens positivas.

O espaço do evento será dividido em alamedas temáticas, facilitando a circulação. O público poderá desfrutar da área coberta que oferece assentos para maior conforto. O festival também contará com a Cervejaria Hebling, que servirá diferentes estilos de chope artesanal, além de opções de drinks e soft drinks. Haverá também sobremesas como gelatos e açaí.

Entre os pratos, destacam-se a paella espanhola, a barca de camarão para quatro pessoas, além de novidades como hambúrgueres de tilápia e tambaqui. Para quem prefere outras opções, o festival oferecerá pratos como costela fogo de chão, torresmo de rolo e espetinhos.

A programação musical contará com tributo aos 40 anos dos Paralamas do Sucesso na sexta-feira, shows de MPB e samba durante o final de semana, além de apresentações infantis com personagens como Moana e Ariel. O encerramento será com a banda Faroeste Caboclo, cover da Legião Urbana, no domingo às 20h.

Serviço:

Festival Sabores das Águas

Data: dias 11, 12 e 13 de outubro

Horário:

Sexta-feira – das 18h às 22h

Sábado e domingo – das 12h às 22h

Local: Praça Arautos da Paz, Vila Nogueira

Entrada gratuita