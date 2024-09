Abertura do Jaguariúna Rodeo Festival: Noite de Emoções e Competitividade

A 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival teve sua grandiosa abertura na noite de sexta-feira, 20 de setembro, trazendo muita emoção na arena e nos palcos. As competições acirradas marcaram a noite, com duplas e trios se destacando nas modalidades de Ranch Sorting e Team Penning, enquanto as atrações musicais garantiram a diversão do público.

Resultados das Provas

Ranch Sorting

As duplas mostraram habilidade e precisão no manejo de gado. Os destaques ficaram com:

1º lugar: Gabriel Nicolas e Eros Matteo, com um tempo de 52,274 segundos.

2º lugar: Beiço e Eros Matteo, com o tempo de 54,288 segundos.

3º lugar: Beiço e Netto Matteo, com a marca de 60,118 segundos.

4º lugar: Rodrigo Dal Col e Jeans Gonçalves, finalizando em 62,1 segundos.

5º lugar: Diego Berloffa e Eros Matteo, com um tempo de 63,386 segundos.

Team Penning

Na modalidade de Team Penning, os trios classificados demonstraram sincronismo e agilidade. Os resultados foram:

1º lugar: Paulinho Noronha, Gabriel Calichio e Leo Shibata, com a soma de 26,333 segundos.

2º lugar: Leandro Miranda, Felipe Toledo e Maria Eliza Miranda, somando 28,636 segundos.

3º lugar: Dudu Takato, João Pedro Pereira e Carlos Augustinho, com 30,133 segundos.

4º lugar: Abner Roque, Matheus Secco e Leo Shibata, totalizando 30,569 segundos.

5º lugar: João Vitos Gomes, Leandro Miranda e Eros Mateo, com 30,572 segundos.

6º lugar: Jhonatas Barrocas, Carol Vieira e Jorginho Secco, com 36,226 segundos.

7º lugar: Diego Berlofa, João Sala e Paulinho Borsoi, com 37,011 segundos.

8º lugar: Pedro Santos, Juninho Quebradas e Paulo Consentini, somando 55,546 segundos.

Team Penning Mirim

As jovens promessas também deram um show à parte:

1º lugar: João Vitor Marques, Clarisse e Letícia Ribeiro, com 29,411 segundos.

2º lugar: Gabriel Finazzi, Pedro Santos e Rafael Camargo, com 32,710 segundos.

3º lugar: Letícia Nunes, Pedro Santos e Letícia Ribeiro, somando 33,597 segundos.

Os classificados avançaram para as semifinais que ocorrerão no sábado, 21 de setembro.

Shows e Atrações Musicais

Após as eletrizantes provas, o palco principal do festival foi aberto com grande estilo pela icônica dupla Chitãozinho e Xororó, que levou o público ao delírio com seus grandes sucessos. Em seguida, a revelação do sertanejo, Ana Castela, manteve a animação da noite com seu carisma e músicas que embalaram a plateia. Para encerrar a primeira noite em grande estilo, Luan Santana tomou conta do palco, trazendo sua performance inconfundível e emocionando o público.

Com uma combinação perfeita de esporte, entretenimento e música, a primeira noite do Jaguariúna Rodeo Festival foi um sucesso, prometendo muito mais emoção e diversão para os próximos dias do evento.

