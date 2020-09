Pela 2ª vez, Jaguariúna é a cidade mais inteligente e conectada do Brasil

Pela segunda vez consecutiva, Jaguariúna foi apontada como a cidade brasileira mais inteligente e conectada dentre as que possuem de 50 mil a 100 mil habitantes, segundo o ranking Connected Smart Cities 2020, promovido pela consultoria Urban Systems, que foi divulgado nesta semana.

A cidade também subiu sete posições na classificação geral do levantamento, que leva em conta o resultado obtido por todos os municípios brasileiros pesquisados. Jaguariúna passou da 24ª posição, em 2019, para a 17ª do País, ficando à frente até de algumas capitais, como Salvador, Fortaleza e Goiânia.

Ainda no ranking geral, Jaguariúna é a única cidade com menos de 100 mil habitantes a figurar entre os 20 municípios mais inteligentes e conectados do Brasil. Entre as cidades do Estado de São Paulo, Jaguariúna também melhorou seu desempenho, subindo da 9ª posição, no levantamento de 2019, para a 6ª colocação, neste ano.

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, comemorou o resultado e destacou a importância de manter os investimentos feitos nos últimos anos na área de tecnologia e informação para a cidade continuar avançando.

“O resultado nos coloca numa situação ainda melhor do que obtivemos em 2019, e pela segunda vez consecutiva somos a cidade mais inteligente e conectada do País. Isso é motivo de muita alegria e também é um grande estímulo e um grande desafio, para que continuemos a investir em tecnologia e inovação e, assim, podermos conseguir resultados ainda melhores”, disse o prefeito.

O estudo destaca alguns dados de desenvolvimento de Jaguariúna que contribuem para o bom resultado, como contar com 26,9% dos empregos formais em ocupações no setor de tecnologia da informação e comunicação, ter 82,2% das conexões de banda larga com conexão superior a 34 mbs e possuir 86 ligações de internet para cada 100 habitantes.

RANKING

O estudo leva em consideração 70 indicadores que têm relação com mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. O conceito de “smart cities” considerado entende que o desenvolvimento só é atingido quando os agentes de desenvolvimento da cidade compreendem o poder de conectividade entre todos os setores.

A edição 2020 do Ranking Connected Smart Cities coletou dados e informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes (segundo estimativa populacional do IBGE em 2019), totalizando 673 cidades, sendo 48 com mais de 500 mil habitantes, 274 com 100 a 500 mil habitantes e 351 com 50 a 100 mil habitantes.

A íntegra do Ranking Connected Smart Cities 2020 pode ser acessada no link: https://is.gd/Kj7oj9.