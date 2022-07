Pequeno empresário tem até amanhã para se inscrever no Exporta SP

Participantes contarão com uma capacitação gratuita, oferecida pelo Governo de SP, e com acompanhamento por até dois anos para que consigam exportar produtos e serviços

As inscrições para o Exporta SP (Programa Paulista de Capacitação para Exportação), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da InvestSP vão até amanhã (12). Micro, pequenos e médios empresários e produtores rurais interessados em receber treinamento para acessar o mercado internacional devem se cadastrar pelo site da InvestSP.

De cada cinco empresas que participam do programa, que é gratuito e realizado por meio de plataformas online, pelo menos uma, em média, começa a exportar antes mesmo do término da capacitação, que dura quatro meses. E todas ainda contam com suporte da InvestSP por até dois anos. Um dos diferenciais do Exporta SP é que empresários de qualquer região do estado e de todos os setores de produção, de serviços e do agronegócio podem participar, inclusive startups.

O programa foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e pela InvestSP para fortalecer os negócios de menor porte e a economia paulista como um todo, uma vez que o acesso ao mercado internacional não representa apenas ganho de faturamento, mas também aumenta a competitividade e acelera o desenvolvimento das empresas.

O treinamento aborda os temas que mais desafiam os empresários no processo de internacionalização de seus produtos e serviços. Questões como inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, plano de negócios, marketing e vendas são abordadas por especialistas da InvestSP e da Fundação Instituto de Administração (FIA). Além das aulas coletivas, há também mentorias individuais nas quais se discute, por exemplo, o planejamento para exportação e as necessidades específicas de cada negócio.

O programa já formou 355 empresas e outras 152 devem se formar em julho. A maior parte atua nos setores de alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, saúde e vestuário. A seleção dos 150 participantes da próxima turma será feita com base em uma análise da equipe técnica da InvestSP, que leva em conta o nível de maturidade de cada empresa para acessar o mercado internacional. Para mais informações, entre em contato com a equipe de promoção de exportações da Agência:

E-mail: spexport@investsp.org.br

Telefones: (011) 3100-0309 e (011) 3100-0395

Sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce um papel fundamental para a retomada do crescimento econômico do Estado para atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance.

No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo.

Sobre a InvestSP

A InvestSP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade é uma organização social (OS) ligada à Secretaria de Fazenda e Planejamento e possui um contrato de gestão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A agência tem como missão desenvolver o Estado de São Paulo por meio da promoção de investimentos, aumento das exportações, incentivo à inovação e melhoria do ambiente de negócios.

Para isso, atua como porta de entrada das empresas que pretendem se instalar ou investir na expansão dos seus empreendimentos em solo paulista. Fornece, gratuitamente, informações estratégicas que ajudam os investidores a encontrar o melhor local para o sucesso dos seus negócios.