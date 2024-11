Performances teatrais, musicais e de dança integram última edição do ano do Show de Variedades

Evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo por meio da Lei Paulo Gustavo

No sábado, 9 de novembro, acontece no Ponto de Cultura Quintal Garatuja, a última edição deste ano do Show de Variedades. Este é um projeto que tem como objetivo criar uma experiência aberta para a pluralidade das linguagens artísticas e culturais. A entrada é gratuita e tem inicio às 20h. O projeto tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio da Lei Paulo Gustavo.

A programação conta com performances teatrais, musicais e de dança. Haverá as participações de Bianca Lúcia, Flávia Tamiris e Vanessa Dias, que farão uma apresentação fundamentada na cultura popular e baseadas em suas práticas na comunidade Jongo Dito Ribeiro e no projeto Mulheres, Tambores e Cabaças. A parte teatral fica com Graziele Garbuio, que apresentará uma cena chamada “Desaparecimento de Luísa”.

A parte musical ficará a cargo do convidado Edu Guimarães, sanfoneiro consagrado da cidade que vai trazer um repertório instrumental, e dos artistas residentes do ponto de cultura Dudu Ferraz e Criso Martins, que farão uma breve apresentação de canções autorais e releituras da música popular brasileira.

Serviço:

Show de Variedades

Data: 09/11 (sábado)

Horário: 20h

Local: Ponto de Cultura Quintal Garatuja

Endereço: rua São Miguel Arcanjo, 1520, Jd Nova Europa

Entrada gratuita

Evento com Intérprete de Libras