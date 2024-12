Perseguição Policial e Apreensão de Veículo Irregular em Mogi Guaçu

Na noite de 5 de dezembro, a Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou a apreensão de um veículo Honda Civic após uma perseguição que mobilizou diversas equipes. O caso teve início durante uma ronda escolar, quando os policiais se depararam com o veículo transitando pela Avenida Júlio Xavier da Silva com som alto. Ao desobedecer à ordem de parada, o condutor fugiu, iniciando um acompanhamento pelas ruas do Parque Cidade Nova e do bairro Igaçaba, estendendo-se até a Rodovia SP-340, em direção a Mogi Mirim.

A ação contou com apoio do Comando de Força Patrulha (CFP), viaturas da 1ª e 2ª Companhias, ROCAM e Força Tática. A abordagem foi concluída na Avenida Prefeito Nico Lanzi, onde o veículo foi interceptado pela equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM I).

O condutor, identificado como I., foi submetido a consulta via COPOM, que revelou que ele não possuía habilitação e que o Honda Civic tinha o último licenciamento registrado em 2022, com placas de Barbacena (MG). Durante a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, e o homem não possuía antecedentes criminais.

Todas as medidas administrativas foram tomadas. O veículo foi recolhido ao pátio, e o caso foi registrado conforme os procedimentos legais. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em zelar pela segurança no trânsito e na comunidade.