Piloto de kart de Paulínia faz corrida de recuperação marcante na Copa F-Racers 2020

Mesmo com problemas no kart antes e durante a 7ª etapa da Copa F-Racers 2020, realizada no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia (SP), no último sábado (8/08), o piloto de Paulínia João Alécio, de 10 anos, da Scuderia GP 28, fez uma impressionante corrida de recuperação na segunda bateria da categoria Cadete. Largando da última posição, Alécio ficou em segundo lugar depois de ultrapassar um grid de 15 karts em cerca de 10 das 13 voltas da prova.

O piloto – que estreou na equipe GP 28, bicampeã brasileira e campeã da Copa Brasil de Kart – também fez a melhor volta da etapa, com o tempo de 45″595′.

As dificuldades começaram na última quinta-feira (7/08), na véspera da corrida, quando o piloto e a equipe detectaram uma rachadura no chassi do kart. No sábado, por problemas mecânicos, Alécio nem saiu do box e ficou fora da disputa na primeira bateria da etapa.

“Tive problemas desde o início do campeonato. No sábado, quando percebemos que não ia dar para correr a primeira bateria, foi muito ruim. Mas, na segunda, mesmo largando em último, mantive o foco para dar meu melhor. E deu certo. Fiquei muito feliz por ter conseguido essa recuperação”, comemorou Alécio.

O piloto e chefe da Scuderia GP 28, Rodrigo Pacetta, disse que Alécio “mostrou maturidade e superação diante das adversidades”, na primeira bateria, e que também “foi habilidoso, inteligente e determinado na segunda corrida, na qual colocou em prática tudo o que trabalhamos ao longo das últimas semanas. Foi uma corrida linda e inesquecível para nós!”, ressaltou Pacetta.

Apesar da vice-liderança na segunda bateria, como João Alécio não correu na primeira prova, ele terminou em décimo segundo nesta 7ª etapa da Copa F-Racers 2020. O piloto Vitor Tieri foi o vencedor, seguido por Caca Neto, em segundo, e João Pedro em terceiro.

Alécio conta com o apoio de Práxis Mídia, Osvaldo Furiatto Fotografia e Design, Máfia da Navalha, Kart Machine, Scuderia GP 28, Kartódromo Internacional San Marino e Portal do Utilitário. Empresas de Paulínia interessadas em patrocinar o piloto podem entrar em contato pelo (19) 99662-7548.