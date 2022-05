Piloto de Paulínia é vice-campeão da 3ª etapa da Copa Itu de Kart

João Alécio, de 12 anos, conquistou dois segundos lugares nas duas provas da competição

O piloto João Alécio (RB Motorsport | Mega Kart | Kartódromo San Marino | Kart Machine | Práxis Mídia) foi o vice-campeão da 3ª etapa da Copa Itu de Kart na categoria F4 Jr, disputada no último sábado (30), no Kartódromo Arena Itu, na estreia da parceria com a Mega Kart.

Alécio fez o segundo melhor tempo na tomada classificatória, manteve a posição na largada da primeira bateria e travou intensa disputa com o piloto Rafael Vasco, atual campeão brasileiro, ultrapassando o adversário em duas oportunidades e assumindo a ponta, mas terminou a prova em segundo.

O mesmo resultado foi obtido na segunda bateria, com Alécio encerrando a etapa em segundo, garantindo assim sua posição no pódio. João Shimoda ficou em primeiro e Rafael Vasco em terceiro. Alécio ainda fez o segundo melhor tempo da etapa (54seg662), cravado na primeira prova.

Com o resultado, João Alécio subiu da terceira para a segunda posição na classificação geral da F4 Júnior, com 16,5 pontos.



“Na primeira bateria, o kart estava muito veloz e consegui fazer uma boa corrida disputando volta a volta com o Rafael. Me esforcei muito na segunda prova também, o kart perdeu um pouco de rendimento e eu cometi uns erros, mas fico feliz porque consegui me defender bem quando fui atacado, mantendo a segunda posição. Foi por pouco, mas vitória vai chegar”, ressalta João Alécio.

Roberto Souza, chefe e preparador da equipe RB Motorsport, avalia que o piloto teve um bom desempenho e evoluiu em relação à última etapa. “Ele poderia ter vencido a primeira prova, mas cometeu um erro a poucas voltas do final e não deu tempo de buscar a vitória. O mais importante é que ele tem se esforçado nos treinos e vem evoluindo a cada etapa”, avaliou.

Glauber Ferraz, da Mega Kart, elogiou o desempenho do piloto. “O João Alécio foi muito focado na prova, é um piloto que tem um grande futuro. A Mega está apostando nele porque realmente é um piloto que vem se dedicando no kartismo, e essa etapa em Itu veio provar isso. Estamos muito felizes”, disse Ferraz.

APOIO DA MEGA

Há um mês, Alécio passou a contar com o apoio técnico de fábrica da Mega, uma das maiores fabricantes nacionais de karts, peças e acessórios para o kartismo. A parceria visa dar melhores condições técnicas de preparação ao piloto de 12 anos, de Paulínia (SP), destaque no kartismo regional de São Paulo, para o Campeonato Brasileiro de Kart 2022.

A meta de João Alécio na temporada 2022 é fazer uma boa preparação para disputar o Brasileiro de Kart, em outubro, no Kartódromo Arena Itu, na categoria F4 Júnior.

