Pilotos latinos fazem história no continente em domingo emocionante nas pistas

No Brasil, durante a quarta etapa da Stock Car em Mogi Guaçu (SP), Matías Rossi superou um princípio de incêndio antes mesmo de alinhar o carro no grid de largada, e sem poder utilizar o botão de ultrapassagem durante toda a prova, segurou a pressão exercida por Ricardo Maurício e conquistou a primeira vitória na Stock.

O triunfo de Matias reacendeu o alerta para os diretores da categoria, que já tinham planos de promover um intercâmbio maior entre pilotos, com objetivo de incrementar ainda mais a competição de maior destaque do calendário brasileiro.

Já no país vizinho, a pilota Carolina Cánepa, que recentemente teve boa passagem pela Fórmula Truck, obteve um marco na história do automobilismo uruguaio, tornando-se a primeira mulher a ganhar uma corrida em um circuito de Rally, na categoria Super 1600, comum em campeonatos nacionais.

Rosito, como é conhecida, possui estreita relação com o automobilismo brasileiro, pois começou a lidar com motores no início dos anos 1980, quando foi campeã citadina de Kart (Porto Alegre). Logo depois, passou por outras categorias, como Brasileiro de Uno e Super Turismo. Em 2000, sagrou-se campeã nas 12 Horas de Tarumã e, no ano seguinte, campeã brasileira de Ford Fiesta.

Além de serem contemporâneos por ambos terem origem no Uruguai, Carolina e Matias possuem o apoio da YPF, a 3° maior petrolífera da América Latina, durante todo o calendário anual de competições.

Giovanna Grassi, gerente de marketing da empresa no Brasil, demonstrou o orgulho da companhia pelos resultados obtidos no domingo: “São dois profissionais dedicados e temos um orgulho muito grande pela parceria que conquistamos dentro e fora das pistas. As duas vitórias conquistadas, em especial da Carolina por se tratar da primeira vitória de uma mulher no Rally, nos enchem de orgulho e ajudam a consolidar a nossa marca nas principais categorias do automobilismo latino”, comenta.

