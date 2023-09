“Piquenique da Melhor Idade!”

No domingo, 3 de setembro, o campo do centro recebeu familiares e amigos do grupo da terceira idade para um evento especial: o piquenique da melhor idade, com início às 8 da manhã. As pessoas foram chegando com aquela alegria contagiante de sempre para participar!

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, em conjunto com as Secretarias de Assistência Social, o Fundo Social por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de Esporte e Lazer, e a segurança pública através da guarda municipal, funcionários e colaboradores, organizaram o evento.

O piquenique incluiu o clube da bicicleta, com passeio de bicicletas, oficina de pipas, massagem para os participantes, brincadeiras e dança com o amigo Thê. Na área da saúde, os assistidos puderam verificar a pressão arterial, fazer exames de destro, glicemia, e a vacina da gripe estava disponível. Além do delicioso café da manhã com frutas, lanches, sucos, refrigerantes e, em seguida, aconteceu o esperado sorteio de prêmios. O tão esperado sorteio incluiu uma bicicleta, um óculos de sol e diversos prêmios, sendo que a bicicleta e o óculos de sol foram gentilmente cedidos pelas óticas Vitaliz e a I9 Contabilidade.

A presença do Prefeito Dr. Zeedivaldo acompanhado da primeira-dama, Dra. Ana Paula, e o filho Paulo Otávio foi notável. Na oportunidade, o prefeito falou da importância de eventos como esse para o nosso querido grupo da melhor idade e mencionou que o próximo evento será uma ida à Expoflora e um passeio do grupo.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dra. Ana Paula de Sousa, prestigiaram o evento e disseram: “É maravilhoso ver tanta alegria e vitalidade nesta manhã ensolarada. Este piquenique da melhor idade é uma prova do nosso compromisso com o bem-estar e a felicidade de nossos idosos. Agradeço a todos por estarem aqui e por tornarem este evento tão especial.”

O diretor Allan Bandeira expressou: “Quero agradecer a todos os envolvidos na organização deste evento incrível. É emocionante ver a comunidade se unindo para apoiar nossos idosos. O sucesso deste piquenique é um reflexo do trabalho em equipe e dedicação de todos os colaboradores e parceiros. Que possamos continuar proporcionando momentos como este à nossa melhor idade.”