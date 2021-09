Plantio de mudas – Hospital 22 de Outubro

O Hospital 22 de Outubro recebeu, nesta quinta-feira, 9 de setembro, a atleta Mirlene Picin, para o plantio de 15 mudas na área do hospital, em comemoração aos 15 anos de existência do hospital, que é referência na cidade e na região.

Também estava presente, o vice-presidente do Hospital 22 de Outubro, Dr. Marcelo Galouro, que juntamente com a atleta Mika, realizou o plantio das mudas.

Foi uma ação marcante para o Hospital 22 de Outubro, que é o patrocinador da atleta. E simbólica, ao promover o plantio de árvores, neste momento em que assistimos à devastação de nossas matas. O Hospital 22 de Outubro apoia atletas e pessoas como a Mika, que lutam diariamente para que todos tenhamos a oportunidade de viver em um mundo melhor.

A Mika, como é conhecida, é uma atleta de alto rendimento e é uma marca na América Latina, enquanto profissional do esporte na neve, nas corridas de rua e de montanha. E é uma grande inspiração para a cidade de Mogi Mirim, um exemplo de força e de persistência!

Além de sua atuação nos esportes, a atleta possui uma íntima relação com projetos voltados ao desenvolvimento socioambiental. Seu protagonismo, nesses projetos, rendeu o título de Embaixadora da Sustentabilidade e do Meio Ambiente pela Federação Internacional de Biatlo, IBU, desde o início de 2021.

Um projeto de grande repercussão idealizado pela Mika, é o Podium Verde, que transforma as medalhas da atleta em árvores plantadas, as regras do projeto funcionam da seguinte maneira: para cada ouro conquistado, são 20 árvores a serem plantadas. Para cada medalha de prata, 15 e para cada bronze, 10 árvores.

O projeto que começou em 2015, conta com mais de 1650 mudas plantadas.

Dando continuidade ao Projeto Podium Verde, Mirlene está transformando duas recentes vitórias em árvores. A Batalha de Mairiporã e a Corrida de Rua, no City América, são as suas mais recentes vitórias.

No dia 28 de agosto, a atleta participou da Batalha de Mairiporã, que é uma competição de corrida na montanha e exige alto rendimento dos atletas. A prova, além de sua particularidade, que envolve inúmeras dificuldades, também teve a presença de chuva forte e de temperaturas baixas, aumentando os desafios encontrados por Mirlene em 12km de prova. Já no domingo, dia 29 de agosto, a atleta competiu em uma corrida de rua de 5km, promovida no City América, no Parque Toronto na cidade de São Paulo. Durante esses dois dias de vitórias, Mika competiu com cerca de 250 atletas, trazendo o ouro para casa.

As mudas foram doadas pelos parceiros da atleta, Planeta Plantar, uma ONG de preservação ambiental, que tem como intuito lutar pela vida e pela ideia de que os seres humanos, a fauna e a flora estão interligados.