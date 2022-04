PM e GM se reúnem para integração entre forças de segurança em Eng. Coelho

Parceria aproxima os agentes das duas instituições no trabalho diário

A Polícia Militar e a Guardas Municipais de Artur Nogueira, Cosmópolis e Engenheiro Coelho firmaram após reunião nesta quarta-feira (30) uma parceria e integração para ampliar o patrulhamento em pontos estratégicos na região.

A reunião entre o comandante interino da 3ª Companhia do 19° Batalhão da Polícia Militar do Interior, o tenente Tiago Augusto Costa e Silva, os respectivos Secretários de Segurança Municipais Dr. Roberto Daher (Artur Nogueira), Fábio Teixeira (Cosmópolis), bem como o Comandante Fantini da GCM de Artur Nogueira e o Comandante Tiago da GCM de Engenheiro Coelho, deu início ao plano de cooperação entre as instituições.

A parceria aproxima os agentes das duas instituições no trabalho diário, dividindo as ações e aumentando a segurança. Uma das ações será ações nas principais vias de saída e entrada dos municípios, com a objetivo de dar segurança motoristas, além de dar fluidez nos horários de pico no trânsito, aponta o 1° Tenente PM Augusto, Comandante Interino da 3ª Cia.



Outra ação que já estava sendo desenvolvida e será ampliada são as Operações Paz e Proteção Integrada, as ações preventivas e ostensivas, que foram planejadas para potencializar as ações de policiamento, combater a criminalidade, coibir as infrações e garantir a segurança no trânsito, principalmente nos finais de semana.

“As ações serão conduzidas para evitar a sobreposição de serviços, com definição das esferas de competência de cada corporação, buscando integrar várias ferramentas e com foco nas demandas que colocam em risco a sociedade”, disse o comandante da PM tenente Augusto.