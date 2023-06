PM prende ladrão que assaltou e esfaqueou motorista de ônibus em Mogi Guaçu

Reportagem: Susi Baião

Um motorista de ônibus da Viação Fênix foi esfaqueado na noite de terça-feira (20), durante um assalto ao coletivo, no bairro Jardim São Pedro, em Mogi Guaçu. O suspeito foi preso pela Polícia Militar minutos depois.

A vítima teve ferimentos na cabeça e pescoço, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Maria, onde passou por atendimento e não corre risco de morte.

O motorista dirigia o coletivo com passageiros, quando foi surpreendido pelo ladrão que o golpeou várias vezes.

Após o crime, ele fugiu em rumo ignorado, levando todo o dinheiro do caixa.

Sem chance de defesa, o condutor perdeu o controle do veículo, que invadiu a rodovia SP-342, mesmo ferido ele conseguiu frear.

A Polícia Militar foi acionada e, com as características do suspeito, seguiram patrulhando pelas imediações, quando cabo Pozzer e cabo Robson localizaram o indivíduo que, ao perceber a presença dos agentes, tentou se evadir pela linha férrea, mas foi capturado.

Durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com L. M. O., de 26 anos. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia da cidade onde outros passageiros que estavam no coletivo o reconheceram como sendo o autor do crime. Durante a elaboração da ocorrência, outra pessoa disse ter sido vítima de roubo do mesmo homem no dia 16, por volta das 7h, o acusado estava usando uma faca e teria subtraído R$ 200.

O dinheiro roubado do ônibus e a arma usada no crime não foi localizada.

O criminoso deverá responder por roubo e lesão corporal. Além do motorista, mais ninguém ficou ferido.

A ocorrência contou com o apoio: 1º Sargento Marcondes, cabo Fonseca, 3º sargento Dias, cabo Goulart, cabo Evangelista, cabo Moreira, soldado Saliel, cabo Alan, cabo Celegati, cabo Camargo e soldado Kelly.