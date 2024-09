Judô nogueirense brilha em competições no final de semana com conquistas importantes

Atletas participaram da final do Campeonato Paulista Sênior, da Copa Campinas e Copa Rio, garantindo 7 medalhas ao total

O judô de Artur Nogueira teve um final de semana intenso, com atletas do Projeto Judô Esporte Social participando de três competições de destaque. No sábado (07), André Jr. e Michel Barbosa competiram na final do Campeonato Paulista Sênior, enquanto no domingo (08), a equipe infantil disputou a Copa Campinas de Judô, trazendo medalhas e experiências valiosas para o município.

O projeto é mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

Campeonato Paulista Sênior e Copa Rio

No sábado, a Federação Paulista de Judô organizou a Final do Campeonato Paulista Sênior, que reuniu 250 atletas de todo o estado, divididos em 7 categorias masculinas e 7 femininas. Representando Artur Nogueira, André Jr. e Michel Barbosa garantiram suas vagas após a conquista de ouro e bronze, respectivamente, na Fase Inter Regional, realizada em junho. Apesar de enfrentarem fortes adversários, ambos foram derrotados na estreia.

“Estar entre os melhores do estado, muitos com passagens pela Seleção Brasileira, é motivo de orgulho. Foi nossa oitava participação consecutiva na Final do Paulista Sênior”, comemorou o professor Rodolpho Lavoura.

Ainda no sábado, o atleta Lucas Brito, que retorna aos tatames após um ano afastado por lesão, conquistou a medalha de bronze na Copa Rio, realizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Lucas, que é atleta do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, é uma referência para os jovens judocas de Artur Nogueira.

Copa Campinas de Judô

No domingo, a equipe infantil de Artur Nogueira, composta por 13 judocas, entrou em ação na Copa Campinas de Judô, que reuniu mais de 900 atletas no Ginásio de Esportes do Clube Concórdia. Um dos destaques foi Mateus Sena, de apenas 7 anos, que conquistou a medalha de bronze na categoria Sub9 até 26kg, inspirado por seu irmão, também judoca.

Outros judocas nogueirenses que conquistaram medalhas de bronze foram Francisco Aranha (Sub11 até 36kg), Lucas Santos (Sub11 até 40kg), Pietro Vaz (Sub13 até 34kg) e Lucas Botasso (Sub15 até 45kg). Já Maria Gabriela Mamede, de 10 anos, ficou com a medalha de prata após ser derrotada na final da categoria Sub11 até 28kg.

Ao todo, a equipe de Artur Nogueira encerrou a competição com 6 medalhas, sendo 1 de prata e 5 de bronze. “Mais importante que as medalhas foi o desempenho. Estamos usando essas competições como preparação para eventos oficiais, como a final do Campeonato Paulista Aspirante, em que temos 8 judocas classificados”, destacou a professora Camila Vieira.

Próximos desafios

No próximo domingo (15), a equipe nogueirense participará do Open Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo. Na edição de 2023, o evento contou com 1.500 atletas, e Artur Nogueira conquistou 2 ouros e 2 pratas. “O sucesso contínuo é resultado de um trabalho sério e a longo prazo”, comentou o secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues.