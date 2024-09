Emoção no Campo Municipal: Final da 1ª Copa Santo Antônio de Futebol está definida

foto ilustrativa

No último sábado, o Campo Municipal José Ferreira Neto foi palco de uma semifinal emocionante da 1ª Copa Santo Antônio de Futebol. As partidas decidiram quais times avançariam para a grande final, prometendo uma disputa acirrada e cheia de expectativa.

No primeiro confronto, o Dioferre enfrentou o Figueirense em um jogo que reservou muitas emoções para os torcedores. O Figueirense levou a melhor e venceu o Dioferre por 2 a 1, garantindo seu lugar na final. No segundo jogo, o Paulista mostrou sua força ao derrotar o Real Aliança por 2 a 0, consolidando sua vaga na decisão do campeonato.

Com os resultados, a final da competição está marcada para o próximo sábado, 14 de setembro, às 15h. O duelo decisivo será entre Figueirense e Paulista, prometendo ser um confronto eletrizante. As equipes chegaram até aqui com muito esforço e dedicação, e agora a torcida aguarda ansiosa para ver quem sairá campeão da 1ª Copa Santo Antônio.

Não perca a chance de assistir a este grande evento esportivo. A final promete ser um espetáculo de habilidade e paixão pelo futebol!