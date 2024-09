Indivíduo é Preso por Recepção de Veículo Roubado em Mogi Mirim

Na tarde de 14 de setembro, uma operação da Polícia Militar terminou na prisão de T, acusada de receptação de veículo roubado em Mogi Mirim. Durante o patrulhamento preventivo e ostensivo, uma equipe policial recebeu um alerta, via terminal de dados, sobre um Chevrolet Cobalt preto, produto de roubo, que havia sido avistado na Avenida Mogi Guaçu, em direção a Mogi Guaçu.

De imediato, uma equipe se deslocou para a divisão entre os municípios, onde o veículo foi localizado estacionado. O Cobalt estava com os vidros abertos e o portão da residência próxima entreaberto. Ao fazer contato com a moradora do imóvel, identificada como S., os policiais foram informados que seu filho chegou dirigindo o veículo.

Com a autorização do proprietário, os policiais entraram na residência e localizaram o acusado escondido em um banheiro nos fundos do imóvel. Após uma breve entrevista, T confessou o crime e indicou onde havia guardada a chave do carro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência e T. permanecu à disposição da Justiça.