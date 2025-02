PM prende motociclista por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Na noite de terça-feira (12), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Avenida Prefeito Nico Lanzi, em Mogi Guaçu. O suspeito, B.C.R., de 22 anos, utilizava uma motocicleta Honda Biz verde para realizar entregas de entorpecentes.

Durante patrulhamento por volta das 18h20, os policiais avistaram o veículo, que correspondia a uma denúncia de “delivery” de drogas. Após um breve acompanhamento, o condutor foi abordado. Embora nada ilícito tenha sido encontrado com ele, uma polchete escondida sob o banco da moto continha 27 porções de maconha e R$ 329,00 em dinheiro.

O suspeito confessou que realizava as vendas pela internet e fazia as entregas com a motocicleta. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso. A droga e o dinheiro foram apreendidos.