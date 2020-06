Policia Civil de Itapira e Amparo prende acusado de sequestro e cárcere privado em Itapira

Na manhã dessa quinta feira, 18, uma mega operação entre os Policiais Civis de Itapira e Amparo deteve um homem acusado de sequestro e cárcere privado na cidade vizinha.

Os trabalhos tiveram inicio nas primeiras horas e terminou com a detenção do homem no bairro do Cubatão, em Itapira.

A identidade do acusado esta sob sigilo, pois a prisão é temporária e as investigações estão em andamento. A operação foi comandada pelos delegados Leis Neves e Ramon Moralez, ambos de Amparo, e da investigadora Ligia Petri de Itapira. O homem foi encaminhado para a Cadeia de Piracaia onde ficará a disposição da justiça.