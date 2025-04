Capacitação do Sebrae-SP impulsiona o comportamento empreendedor em Campinas

Seminário Empretec será realizado no mês de maio; inscrições estão abertas

A cidade de Campinas receberá o seminário Empretec, principal programa de formação de empreendedores do mundo, em maio. Estela Juvenal, analista de negócios do Sebrae e gestora do Empretec em Campinas, explica que se trata de um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e atualmente promovido em mais de 40 países, sendo exclusivo do Sebrae no Brasil. “Será a segunda edição de 2025 em Campinas. Estamos muito ansiosos para formar novos ‘empretecos’ e levar essa metodologia para estas cidades.”

A analista pontua que o seminário pode ser realizado tanto por quem já empreende quanto por quem deseja iniciar nessa jornada. “Realizar o Empretec é uma chance única de identificar seu perfil empreendedor e, ao mesmo tempo, contribuir para o processo de autoconhecimento.” Ela ressalta que, além de muitos aprendizados, o seminário ajudará a identificar e desenvolver as 10 características de um empreendedor de sucesso.

Estela destaca que o Empretec pode ser um diferencial para quem deseja se destacar no mercado e construir uma marca sólida. “Ter visão estratégica, aprender a identificar oportunidades e elaborar estratégias mais eficazes são características essenciais de empreendedores bem-sucedidos.”

Por fim, a analista reforça que o Empretec proporciona benefícios práticos e experiências transformadoras. “O programa não só ensina sobre negócios, mas também foca no autoconhecimento e no desenvolvimento de habilidades pessoais fundamentais para qualquer empreendedor. Além disso, é uma excelente oportunidade para construir uma rede de contatos, o que pode gerar parcerias e colaborações relevantes.”

Amanda Moré, consultora de estilo, realizou o Empretec há um ano e ainda colhe frutos dessa experiência. “É uma oportunidade de autoconhecimento e de mudança de chave na vida pessoal e profissional. Também contribui para o desenvolvimento de novas habilidades, tanto no trabalho quanto no dia a dia, impactando minha relação comigo mesma e com os outros. Eu recomendo muito. Quem puder, faça o Empretec.”

Quem pode se inscrever?

Empreendedores de qualquer área ou segmento, residentes nas 22 cidades da região de Campinas — Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo — e com disponibilidade durante os seis dias do evento podem participar. Para se inscrever e conhecer mais sobre o seminário, acesse: https://empretec.sebraesp.com.br/.

SERVIÇO

Empretec Campinas

5 a 10 de maio de 2025

9h às 19h

Escritório Regional do Sebrae (Rua Abolição, 881 – Ponte Preta – Campinas/SP)

Inscrições: https://empretec.sebraesp.com.br/