POLICIA CIVIL DE MOGI GUAÇU PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mediante solicitação via COPOM, a equipe da Polícia Militar de Mogi Guaçu formada pelo CB PM Zanetti, CB PM Aquino, SGT PM Andrade e SD PM P. Henrique se deslocou até o local dos fatos, onde depararam com a vítima de fronte a resistência a qual alegou que seu ex amásio havia pulado o muro e de posse de um facão passou a ameaçá-la de morte, e que ele estaria no quintal dos fundos.

Diante disso com o apoio do CGP-I, adentraram a resistência e localizaram o indivíduo no quintal do fundos e ao seu lado um facão.

Diante do exposto, foi dado voz de prisão a ele, sendo conduzido juntamente com a vítima até o CPJ, onde a Delegada Dra. Gilmara N. Batista tomou ciência dos fatos, e atuou o indiciado em flagrante delito pelo crime de Violência Doméstica, e o recolheu à cadeia pública local, onde permaneceu a disposição da justiça.